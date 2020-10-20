"Триколор" уменьшит список оборудования для обмена

В настоящий момент спутниковый оператор “Триколор” меняет всё абонентское оборудование на новое, даже если оно давно не находится в эксплуатации и на него долгое время не производились платежи.

Единственное ограничение – оно должно быть обязательно зарегистрировано. С нового года список оборудования для обмена будет сокращён. Вполне возможно, что таким образом оператор планирует стимулировать пользователей устаревшего оборудования произвести его замену.

По официальной информации, с 1 января 2021 года вносятся изменения в список оборудования, принимаемого к обмену в рамках акции “Обмен оборудования” оператора. С указанной даты будет закрыта возможность обмена клиентов с оборудованием формата сжатия MPEG-2. Последний день обмена для таких ресиверов – 31 декабря 2020 года.

Напомним модели ресиверов, которые подпадают под эту категорию – DRE-4000, DRE-5000, DRE-5001, DRE-7300 и их вариации. Судя по всему также речь идёт о модулях условного доступа MPEG-2 и донглах GS Drecrypt.

Ранее оператор сообщал, что из списков рекомендованного оборудования выводятся ресиверы с поддержкой MPEG-4 – GS-8300, GS-8300N, GS-8300M.