Алматы может снова оказаться в "желтой" зоне по коронавирусу

С 31 января г. Алматы находится в зеленой зоне матрицы оценки эпидемиологической ситуации, сообщает zakon.kz.
Однако, на сегодня по темпу развития коронавирусной эпидемии г. Алматы имеет репродуктивное число R – 0,949, т.е. очень близко к 1,0, при превышении которого город перейдет в желтую зону. оперативная официальная информация о работе МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане
Эпидемиологическими расследованиями установлено увеличение заражения в общественных местах на 5,1%, связанное с активацией посещений общественных мест и на 2% - в семьях. Отмечается увеличение заражений на семейных мероприятиях (кудалыки, вечеринки и прочие) – за неделю 16 случаев (2,2%), что свидетельствует о снижении бдительности и мер предосторожности среди населения. Уровень заражения в общественном транспорте остался прежним в пределах 20 - 22%.
Хотите быть в курсе важных новостей?