Алматы может снова оказаться в "желтой" зоне по коронавирусу

С 31 января г. Алматы находится в зеленой зоне матрицы оценки эпидемиологической ситуации, сообщает zakon.kz.

Однако, на сегодня по темпу развития коронавирусной эпидемии г. Алматы имеет репродуктивное число R – 0,949, т.е. очень близко к 1,0, при превышении которого город перейдет в желтую зону. оперативная официальная информация о работе МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане

Эпидемиологическими расследованиями установлено увеличение заражения в общественных местах на 5,1%, связанное с активацией посещений общественных мест и на 2% - в семьях. Отмечается увеличение заражений на семейных мероприятиях (кудалыки, вечеринки и прочие) – за неделю 16 случаев (2,2%), что свидетельствует о снижении бдительности и мер предосторожности среди населения. Уровень заражения в общественном транспорте остался прежним в пределах 20 - 22%.

В связи с этим, в г. Алматы продолжают действовать ограничительные меры, установленные постановлением Главного государственного санитарного врача г. Алматы №3 от 31 января 2021 года, соответствующие желтой зоне матрицы.Заболеваемость среди возрастов остается прежней – наиболее часто болеют граждане от 20 до 40 лет - 39%, от 40 до 50 лет – 25% и старше 60 лет – 21%. Дети до 14 лет составляют 11% заболевших, молодежь 15 – 19 лет – 4%.