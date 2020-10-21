На Hot Bird появятся ещt два немецких музыкальных телеканала

Прежде чем сообщить подробности, повторим мысль, которую мы высказывали в предыдущих публикациях. Наше внимание к немецкой популярной музыке вполне объяснимо, т.к. большая доля зарубежной музыки, которая стала популярна в России и на территории стран бывшего СССР, имеет происхождение Made in Germany.

Более того – именно в России фанаты немецкого музыкального телеканала VIVA создали его российские версии. И одна из них, которая называется Pulse TV (а по документам – VIVA TV Russia), прошла даже лицензирование в Роскомнадзоре. Поэтому внимание к немецкому музыкальному телевидению вполне обоснованно. А теперь перейдём к подробностям о двух новинках немецкого телевидения, которые скоро начнут вещание на спутнике Hot Bird 13B в позиции 13 градусов восточной долготы.

Начало регулярной работы двух музыкальных каналов One Music Television и Zwei Music Television запланировано на 11 ноября текущего года в 11.00 по местному времени. Об этом сообщает чешский ресурс parabola.cz.

Оба новых канала будет транслироваться на транспондере спутникового провайдера Media Broadcast. В настоящее время уже идёт промовещание этих немецких каналов с трейлером их контента. Предполагается, что сигнал будет передаваться в открытом виде (FTA) даже после запуска регулярного вещания. Таким образом, каналы будут доступны всем любителям популярной музыки.

Промо One Music Television и Zwei Music Television вещают в стандарте MPEG-4 в классическом разрешении SD. Для приема данных телепрограмм необходим любой спутниковый ресивер с поддержкой DVB-S2/MPEG-4.

One Music Television будет вещать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю так называемый мейнстрим – немецкую и международную музыку в стилях поп, хип-хоп, R&B, dance, рок, новый немецкий рэп, самые популярные хиты 80-х, 90-х и нового тысячелетия.

Новый канал Zwei Music Television обещает зрителям, что он тоже будет транслировать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю хиты, клубные хиты, новые хиты, хиты 70-х, 80-х и 90-х, немецкую поп-музыку, латинские хиты и популярные песни в стиле регги.

Промо One Music Television и Zwei Music Television транслируются в том же мультиплексе, что и другое немецкоязычное музыкальное телевидение – Folx Music Television. Также на данном транспондере вещает польское общественное телевидение TVP Polonia HD.

Параметры вещания One Music Television и Zwei Music Television (оба – Германия): частота 11075 Мгц, поляризация вертикальная, SR 30000 FEC 3/4, DVB-S2/MPEG4, открыто.