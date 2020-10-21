Программа НТВ-ПЛЮС для самозанятых: на чем можно заработать

После старта мотивационной программы НТВ-ПЛЮС для самозанятых, на OBOB.TV уже выходил ряд материалов на эту тему, но мы продолжаем получать от наших читателей много вопросов по этой программе. В этой заметке из серии вопрос-ответ, подготовленной при содействии специалистов НТВ-ПЛЮС, мы отвечаем на один из наиболее популярных вопросов: на чем может заработать установщик?

OBOB.TV: Итак, вопрос от читателя: «Говорят, что можно зарабатывать не только на установках оборудования, но и на активациях договоров?»

НТВ-ПЛЮС: Установка оборудования и активация, как и регистрация договора – это составные части одного и того же процесса. Суть его такова: установщик приезжает к клиенту, ставит антенну-«тарелку», тянет провода, подключает ресивер к только что установленной антенне и телевизору. При этом договор может быть зарегистрирован еще до момента установки, например, в магазине, когда оформлялась сделка на «железо», а может регистрироваться уже после установки, например, через месяц, либо в момент установки.

В зависимости от времени регистрации договора, физической установки карты в ресивер и подключения оборудования к антенне и зависит процесс активации.

Таким образом установка означает монтаж и подключение, регистрация – это связывание в системе учета оператора карты, договора, приставки (модуля) и абонентских данных, а активация – это технический процесс раскодировки сигнала после регистрации и подключения оборудования к антенне.

Напомним, что введением программы для самозанятых при содействии генерального партнера ПАО «Сбербанк» компания НТВ-ПЛЮС значительно упростила и полностью автоматизировала процедуру вывода вознаграждения для своих партнеров. Компания предлагает высокие ставки вознаграждений и обеспечивает возможность быстрого снятия средств без бумажной волокиты.