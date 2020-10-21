У "России-1" и "Первого канала" стало меньше зрителей.

Согласно свежевыпущенному отчету Mediascope, с увеличением географии измерений, которые теперь охватили всю страну, у "главных", как их именуют по старинке, российских гостелеканалов – "России 1" и "Первого канала" стало меньше зрителей, чем когда измерения проводились только в отдельно взятых крупных городах.

По всей России, с учетом малых городов и сел по итогам января—ноября 2020 года у канала ВГТРК "Россия 1" среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет равнялась, согласно измерениям Mediascope, 11,7%, у "Первого" — 10,1%. Только в мегаполисах среднесуточные доли этих вещателей в январе—ноябре 2020 за тот же самый период были 12,5 и 10,6% соответственно.

Отметим, что Mediascope – это то, что ранее было известно в России как российское подразделение Gallup Media, но с 2016 года, после принятия в России законодательства, ограничивающего долю владения иностранцами на рынке СМИ, на базе бывшего российского подразделения Gallup Media возникла полностью подконтрольная российским властям – упомянутая Mediascope. Также необходимо заметить, что данный уполномоченный Роскомнадзором измеритель российской телеаудитории, эта так называемая компания Mediascope, по согласованию с телеканалами, как и раньше, предоставляет СМИ данные лишь о телесмотрении в крупных городах, а данные по телевизионным предпочтениям жителей всей страны от Mediascope получают только, в основном, сами каналы.

Однако информационному агентству РБК удалось получить доступ и к данным по всей стране, которое их и опубликовало.

Согласно вышеупомянутого отчету Mediascope, телеканал ВГТРК "Россия 1" обгоняет "Первый канал" по доле зрительской аудитории, формально являясь ныне самым популярным российским телеканалом. И на этой трактовке данных сфокусировались большинство СМИ, обозревая данный отчет Mediascope. Однако, как представляется, будущее и у "России 1", и у "Первого канала" в их нынешнем виде незавидно – аудитория в век Интернета перестает обращаться к неискренним пропагандистским медиа.

Возможно, руководству "России 1" и "Первого канала", если бы они захотели поразмышлять насчет перспектив "долей зрительской аудитории" пропагандистских и лживых вещателей, будет интересна белорусская статистика: По данным недавнего (ноябрь 2020 г.) исследования британской аналитической компании Sociolytics, 43,3% белорусов вообще никогда не смотрят передачи государственных телеканалов ОНТ, СТВ, "Беларусь 1" или "Беларусь 2" вместе взятых (заметим, в Беларуси все телевидение, за исключением одного "телемагазина", принадлежит государству, хотя и разделенное по нескольким гос.организациям – отдельно Белтелерадиокомпания с пятью центральными каналами БТ – "белорусского телевидения" и областными филиалами; отдельно СТВ – "Столичное телевидение"; отдельно ОНТ – т.н. "Общенациональное телевидение"; можно сказать, что согласно рассмотренным здесь данным из недавнего исследования Sociolytics, 43,3% белорусов не смотрят белорусское телевидение вообще, т.к. вышеперечисленными вещателями белорусское ТВ и исчерпывается). Заметим, что назначенный Лукашенко глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в июне 2010 года говорил, что только "30% населения смотрит наши телеканалы (т.е. телеканалы Белтелерадиокомпании)". В общем, не густо. То ли еще будет.

При том, что, конечно, российские пропагандистские телеканалы, в отличие от белорусских, имеют больший бюджет, что позволяет им маскировать токсичное составляющие программ на актуальные темы хорошо сделанной развлекающей составляющей. На том и выезжают. "Если не завернуть наши пропагандистские новости в шоу "Голос", мультфильмы и нормальные сериалы, их вообще никто не будет смотреть", – цитировало год назад Интернет-издание "Медуза" некого анонимного сотрудника "Первого канала".