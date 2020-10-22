Чешский канал музыки ретро стал национальным

Тематический чешский канал Retro Music TV стал доступен на национальном уровне после его вхождения в сеть DVB-T2 в 22-ом мультиплексе.

До этого данный канал транслировался только в региональных мультиплексах, которые не имеют покрытия на всю страну.

Благодаря вещанию в общенациональном пакете эфирных цифровых каналов, Retro Music TV теперь может охватывать сигналом 99% семей в Чешской Республике. DVB-T2 Multiplex 22 транслирует восемь каналов семейства Prima, включая CNN Prima News, а также Retro Music TV, Ocko и Ocko Star. Также на нем есть два тестовых канала и радиостанция Radio Proglas.

Сайт “ностальгического” музыкального канала располагается по адресу retromusic.cz. На нём есть и онлайн трансляция телеканала, в эфире которого можно увидеть клипы таких исполнителей как Фил Коллинз, Мадонна или Майкл Джексон. Но смотреть его можно только на территории Чехии.

Стоит обратить внимание на количество телеканалов, которые можно транслировать в эфирном мультиплексе на чешского национального телевидения и то, что в него входят сразу три станции музыкальной направленности.