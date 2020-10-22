Программа НТВ-ПЛЮС для самозанятых: о бонусах по программе

В сентябре компания НТВ-ПЛЮС запустила мотивационную программу для установщиков спутникового оборудования, зарегистрированных в качестве самозанятых.

Согласно данным компании, с момента запуска программы для самозанятых достигнуты хорошие результаты и отмечается большой рост обращений со стороны установщиков, желающих работать по этой программе.

Однако мы получаем много вопросов по данной мотивационной акции и, идя навстречу пожеланиям читателей, в нашей серии заметок вопрос-ответ мы при содействии специалистов НТВ-ПЛЮС попытаемся ответить на наиболее важные вопросы.

Сегодня отвечаем на 2 блока вопросов, связанных с выплатами бонусов по программе и бонусом от налоговой.

Бонусы по программе НТВ-ПЛЮС для самозанятых

OBOB.TV: Читатели спрашивают, каков максимальный размер бонусов за установку комплекта оборудования НТВ-ПЛЮС?

НТВ-ПЛЮС: Всем зарегистрировавшимся участникам начисляется приветственный бонус в размере 1500 рублей. За подключение основного пакета бонусом максимально может быть начислено до 1500 рублей, при этом минимальная ставка бонусного начисления составляет 800 рублей. Минимальная ставка в 800 рублей начисляется при подключении на полгода, например, по акции «Киноканикулы», если же подключение произведено на год, то будет начислено 1200 рублей бонуса, а если на год и при этом установщиком проведено больше 10 подключений в месяц – 1500 рублей.

За подключение же каждого дополнительного пакета выплачивается 50% от его месячной стоимости.

OBOB.TV: Будет ли меняться в рамках программы НТВ-ПЛЮС для самозанятых минимальный баланс вывода заработанных денежных средств на карту?

НТВ-ПЛЮС: Изменение размера минимального баланса вывода заработанных средств на карту не планируется.

«Налоговый бонус» для самозанятых

OBOB.TV: В 2020 году для самозанятых действует бонус от Федеральной Налоговой службы России – т.н. «налоговый бонус», который можно использовать только для оплаты налога на профессиональный доход, задолженности по нему и пени, таким образом, благодаря бонусу, самозанятые получают налоговую льготу.

И при участии в программе НТВ-ПЛЮС для самозанятых начисляется бонус от налоговой? Каков порядок начисления?

НТВ-ПЛЮС: В 2020 году всем самозанятым предоставляется дополнительный «налоговый капитал» («бонус») в размере 22 130 рублей, который складывается из МРОТ (12 130 рублей) и «стандартной» ставки налогового вычета в размере 10 000 рублей. Бонус для самозанятых можно использовать только для оплаты налога на профессиональный доход, задолженности по нему и пени. Списание будет происходить автоматически в пределах имеющегося вычета.

Размер налогового капитала и схема действия актуальны до 31 декабря 2020 года.