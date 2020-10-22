МТС снизила цену на спутниковое телевидение и мобильный Интернет

МТС с прошлой недели объявила о снижении стоимости при подключении к конвергентному тарифу со спутниковым ТВ и безлимитным мобильным Интернетом. Абонентская плата снижена на 100 рублей до 490 рублей в месяц за 200 ТВ каналов и безлимитный интернет.

Как сообщает оператор, конвергентный продукт «Весь МТС Экстра» позволяет подключить и одновременно использовать сразу две услуги – спутниковое телевидение с более чем 200 каналами и безлимитный мобильный интернет с возможностью бесплатной раздачи на несколько устройств. Услуги оплачиваются вместе по единому счету. В течение первых трех месяцев после подключения абонентская плата для всех регионов предоставления услуги составит 490 рублей в месяц. С четвертого месяца стоимость изменится и в зависимости от региона составит от 590 рублей в месяц.

«На конвергентный тариф приходится половина всех новых подключений. Спрос на него активно рос в разгар самоизоляции, когда семьи перебирались за город и стремились организовать себе привычный уровень сетевых сервисов и комфорта. Для многих, чья работа связанна с интернетом, он оказался незаменимым решением на период удаленной работы. Мы сделали продут еще более доступным и выгодным, чтобы как можно больше наших соотечественников, где бы они ни находились, смогли воспользоваться удобным и доступным объединенным сервисом», — отметил директор Спутникового ТВ МТС по стратегии и развитию Алексей Липилин.

При подключении по новым условиям акции абонент может приобрести полный комплект Спутникового ТВ МТС за 2990 рублей, а также 4G-роутеры со скидкой и получить sim-карту с безлимитным тарифом для организации сети с мобильным интернетом со скоростью до 10 Мбит/сек.

Как напоминают в компании, МТС – это единственный в России оператор, который предоставляет доступ к телевизионным сервисам во всех доступных средах — кабельное, спутниковое, IPTV и ОТТ-платформа, являясь третьим в России оператором по размеру абоненткой базы платного ТВ, а по итогам трех кварталов текущего года – наиболее динамично растущим оператором платного ТВ в стране.