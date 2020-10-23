"Триколор" запустит собственные спортивные телеканалы

Вполне возможно, что такое решение крупнейший российский оператор платного спутникового телевидения принял после того как возникла угроза ухода с платформы спортивных телеканалов “Ред Медиа”, в список которых входят в том числе и такие как “Матч! Арена”, “Матч! Игра” и т.п.

В настоящий момент подробностей о собственных спортивных каналах “Триколора” немного, но они могут быть любопытны любителям спорта, которые являются абонентами данного оператора.

Согласно имеющейся информации на сайте Роскомнадзора, 13 ноября текущего года Непубличное акционерное общество “Национальная спутниковая компания” (НАО НСК), которое работает на рынке под маркой “Триколор” (спутниковый оператор “Триколор ТВ”), получило лицензии СМИ на два спортивных телеканала. Первый из них так и называется – “Спортивный”. Второй носит название “Хоккейный”.

Можно предположить, что появление собственного хоккейного канала у “Триколора” не означает скоро ухода с платформы оператора телевизионных проектов от Континентальной Хоккейной Лиги. В телевизионном эфире практически не освещаются турниры ВХЛ и МХЛ, которые вполне могут попасть в сетку вещания “Хоккейного” канала. И полностью не освещаются соревнования по русскому хоккею (с мячом) и хоккею на траве, которые тоже априори могут появится в эфире нового телеканала “Триколора”. Надеемся, что подробности данного проекта, также как и о вещании “Спортивного” телеканала, мы скоро узнаем.

Обращает на себя внимание, что лицензии получены напрямую НАО “НСК”, а не компанией “Первый ТВЧ”.