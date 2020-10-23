Стало известно, когда запустят спутники "Экспресс-АМУ-3" и "Экспресс-АМУ-7"

Штатными позициями новых российских телекоммуникационных космических спутников России являются позиции 96,5 градусов восточной долготы (АМУ-3) и 145 градусов восточной долготы (АМУ-7). На днях стало известно об изготовлении одного из них и сроках запуска на орбиту.

Данную информацию сообщил руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook:

В компании «Информационные спутниковые системы» имени академика Решетнёва» (г. Железногорск, Красноярский край) завершена сборка телекоммуникационного космического аппарата «Экспресс-АМУ-3».

В четвертом квартале следующего года планируем на "Протоне-М" провести парный запуск, отправив на целевые орбиты как "Экспресс-АМУ-3", так и "Экспресс-АМУ-7" – так же, как в этом году в июле запускали "Экспрессы" 80-й и 103-й.

Напомним, что запуск этих спутников первоначально должен был состояться в текущем году, но был перенесён из-за пандемии COVID-19.

Что же касается запущенных в этом году КА "Экспресс-80" и "Экспресс-103", то они до сих пор выводятся в штатные позиции. Последней информацией об этих аппаратах является новость о спутнике, который летит в позицию 80 градусов восточной долготы, получил повреждения из-за возможного попадания в него космического мусора.