На Hot Bird появился ещё один телеканал в стандарте Ultra HD

Количество телеканалов на популярной спутниковой группировке Hot Bird, которые транслируются в стандарте ультравысокой чёткости (Ultra HD/4K), продолжает увеличиваться. Совсем недавно их число достигло отметки 13 телеканалов. Новый канал до этого не был замечен на других спутниковых платформах и появился на одной из самых слабых частот группировки.

Вещание нового канала осуществляется с использованием кодека сжатия видео HEVC/H.265 в стандарте DVB-S2 и модуляции 8PSK. Его название “Ultra Nature 4K”. Официальный сайт телеканала заявлен по адресу www.ultranature.tv.

Вещание нового канала началось на тп. 92 с частотой 12558 МГц, пол. вертикальная (SR: 27500, FEC: 5/6; DVB-S2/8PSK) спутника Eutelsat Hot Bird 13E (13 градусов восточной долготы). Этот транспондер в основном используется вещателями из Саудовской Аравии – он включает в себя открытые телеканалы “SBC HD”, “Saudi Sunnah HD”, “Saudi Quran HD”, “Al Ekhbaria HD” и “Saudi 1 HD”.

Канал "Ultra Nature 4K" был выведен в эфир французской группой AB Groupe в мае 2016 года. На канале представлены программы о дикой природе, открытиях, экстремальных видах спорта и передачи о путешествиях. Этот канал доступен также в пакете IPTV французского оператора Orange . Он является единственным каналом на частоте 12558 МГц, который закодирован в системе условного доступа (СУД) Viacces. Вероятно, он предназначен для абонентов платформы Bis TV .

Для вещания канала был выбран один из самых слабых транcпондеров на указанной позиции. Поэтому, для приёма сигнала с неё требуется либо очень точно настроенная антенна, либо приёмная антенна большего диаметра.