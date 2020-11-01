"Газпром-медиа" выступает за третий мультиплекс

Нужен или нет третий цифровой мультиплекс в России? “Конечно нужен!” – скажет рядовой пользователь, который не совсем доволен тем, что его телевизор принимает всего 20 (на самом деле 23) канала в цифровом качестве с эфирной антенны. Как стало известно из интервью руководителя “Газпром-медиа” Александра Жарова изданию “Коммерсант”, данная структура тоже выступает за существование третьего мультиплекса.

Но он не будет предназначен для пользователей эфирных антенн.

В настоящее время практически во всех регионах России определены обладатели так называемой “21-ой кнопки”, а в ряде крупных городов существуют вещатели и “22-ой кнопки”. Эти региональные телеканалы не допущены к цифровому эфирному вещанию, но транслируются в кабельных сетях. Александр Жаров, в общении с корреспондентом “Коммерсанта”, говоря о третьем мультиплексе, сказал что он может быть сделан на неэфирной основе:

“Третий мультиплекс может быть неэфирным, как сейчас 21-я и 22-я кнопка закреплены за местными каналами. Кнопки 23–30 могут быть обязательны к распространению в неэфирном сегменте, это интересный подход, и мы хотим эту позицию вписать в концепцию развития телевещания, которую обсуждаем индустриально.”

Также господин Жаров, который известен тем, что в качестве руководителя Роскомнадзора не справился с блокировкой интернет-мессенджера Telegram, заявил что “проникновение кабеля очень высокое”, поэтому третий мультиплекс в наземном не нужен. По логике вещей получается, что и региональные телеканалы в цифровом эфире тоже не нужны. В том числе и для многочисленных сельских жителей, которые лишены возможности смотреть кабельное телевидение.

Что означает для рядовых потребителей появление “неэфирного” третьего мультиплекса? Для тех пользователей эфирного цифрового телевидения, которые не имеют доступ к кабельному, ничего не поменяется. Они продолжат принимать 20 телеканалов и смотреть программы регионального телевидения только в качестве “врезок” в сетку вещания канала “ОТР”. Пользователи кабельного телевидения могут получить ещё 8 бесплатных телеканалов. Правда, смогут ли выжить небольшие кабельные операторы после появления значительного количества бесплатных каналов для абонентов – больщой вопрос. Судя по всему, в течение ближайших лет на рынке кабельного телевидения в России останутся только т.н. крупные игроки.