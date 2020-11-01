В Украине появится новый футбольный канал на русском языке

Президент группы компаний “Поверхность ТВ” Виктор Самойленко на своём аккаунте в FB сообщил, что новый клубный канал о футболе “FC Dinamo Kyiv TV” получил лицензию на вещание.

Он будет полностью посвящён самому именитому клубу “Динамо” (Киев). А самое главное – вещание будет не только на украинском, но и на русском языке. Планируется, что “FC Dinamo Kyiv TV” будет транслироваться не только на местном рынке, но и за рубежом.

В самое ближайшее время, уже с начала 2021 года, зрители увидят на канале аналитические и новостийные программы, пред- и послематчевые включения и комментарии, интервью с футболистами, тренерами, руководством и сотрудниками клуба, ретро-матчи киевского «Динамо» с комментариями самих участников тех событий, футболистов «Динамо» того времени, тренеров команды, а также ролики, обзоры и еще много-много чего.

С февраля – на канале “FC Dinamo Kyiv TV” будут трансляции матчей первой, молодёжной, юношеских команд «Динамо». Также на будут показываться и другие спортивные события и художественные фильмы на спортивную тематику. Дистрибуцией нового спортивно-футбольного телеканала будет заниматься компания “Поверхность Инвест”.

На канал можно будет подписаться не только у кабельных операторов, но и напрямую от физического лица.

Также Виктор Самойленко сообщил, что “Поверхность” в начале следующего года начнёт вещание кулинарного телеканала.