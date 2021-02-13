В Семее грузовик сбил насмерть подростка на пешеходном переходе

В Семей произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в ДП ВКО, 13 февраля 2021 года около 16:40 часов водитель грузового автомобиля Shaсman, буксируя груженный автомобиль КАМАЗ с прицепом, двигаясь по ул. Глинки со стороны цементного поселка в сторону кольца на пешеходном переходе около ТД "Коктем" допустил наезд на пешехода.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

Личность потерпевшего установлена, им оказался 16 летний житель города Семей. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции УП города Семей. Назначен ряд экспертиз, по результатам, которого будет принято процессуальное решение. Выясняются обстоятельства инцидента. начальник ДП ВКО Сагат Мадиев