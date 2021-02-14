Три человека погибли при обрушении здания в Шымкенте

14 февраля 2021, 00:01
Фото: neonomad

В Шымкенте три человека погибли при обрушении здания в индустриальной зоне "Ордабасы", сообщает zakon.kz со ссылкой на передает «Хабар 24».

На территории индустриальной зоны в пятиэтажном здании произошло частичное обрушение перекрытия из железобетонных плит пятого этажа на площади 625 квадратных метров. Общая площадь здания составляет 2000 квадратных метров. ДЧС Шымкент

С помощью кинологического расчета под завалами обнаружены тела трех мужчин —1967, 1992 и 1999 годов рождения.

По предварительным данным, один из них работал охранником, остальные двое занимались разборкой металлических конструкций бесхозного цеха.

Как сообщили в Департаменте по ЧС, здание недействующее.


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