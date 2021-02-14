Мебельный склад загорелся в одном из ТРЦ Алматы

В Алматы потушили пожар в ТРЦ "Домиллион", передает zakon.kz.

14 февраля в 08:56 силы и средства ДЧС Алматы выехали по повышенному рангу вызова на сообщение о горении помещений в ТРЦ "Домиллион". По прибытию в 09:03 установлено сильное плотное задымление в здании. В ходе разведки звено газодымозащитной службы установило горение в складском помещении для мебели, поданы пожарные стволы, развернут оперативный штаб. Принятыми мерами в 09:46 пожар ликвидирован на площади 40 кв м. пресс-служба ДЧС Алматы

В ведомстве отметили, что в ТРЦ сработала автоматическая система пожаротушения и дымоудаления, что значительно ограничило распространение пожара.

На месте пожара были задействованы 24 единицы техники, 79 человек личного состава и служб взаимодействия города. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - добавили в ДЧС Алматы.

Фото: ДЧС Алматы