Назван признак смертельно опасной болезни

14 февраля 2021, 10:51
Фото: pulseparty.ru

Бледность кожи может быть признаком рака кишечника, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По данным британских онкологов, в подавляющем большинстве случаев нездоровый цвет лица указывает на анемию. Однако этот симптом может проявиться в том случае, когда из-за онкологического заболевания в организме возникла острая нехватка железа.

Основными признаками онкологического заболевания являются: кровь в стуле, изменение работы кишечника, постоянная боль в нижней части живота. Если один из этих симптомов сохраняется более трех недель, то нужно обратиться к врачу.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?