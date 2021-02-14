Четырем знакам зодиака предсказали удачу в любви с 15 февраля, передает zakon.kz.

Как сообщает "Профиль", звезды часто влияют на взаимоотношения между людьми, на случайные встречи.

Астрологи рассказали, кого из знаков зодиака ждет судьбоносная встреча с любимым человеком на неделе с 15 по 21 февраля.

Много сюрпризов и приятных новостей принесет эта неделя Овнам. Чтобы не упустить свою любовь, астрологи рекомендуют представителям этого знака не замыкаться в себе. А тем, кто уже обрел семью, побольше времени проводить с родными.

Тельцам стоит еще немного подождать, потому что перемены будут совсем скоро. 21 февраля Меркурий выйдет из ретроградного движения, тогда можно будет активно искать нового партнера.

Для Близнецов эта неделя – хорошее время для построения отношений и поиска второй половинки, им будет во всем сопутствовать удача.

Ракам необходимо поработать над собой: привлечь в жизнь любовь и взаимопонимание поможет лишь обретение внутренней гармонии.

Астрологи советуют Львам прислушиваться к внутреннему голосу, так лучше получится понимать настроение окружающих и найти точки соприкосновения с близкими. На этой неделе им стоит быть особенно внимательными.

Девам рекомендуют не торопиться, иначе это может сказаться как на деловой сфере, так и на личной жизни. Им нужно научиться подмечать детали, тогда неделя пройдет удачно.

У Весов появится способность глубже чувствовать людей. Это поможет наладить отношения или найти партнера.

Скорпионам не стоит сопротивляться и бояться перемен, только так они смогут привлечь счастье и любовь в свою жизнь.

Сумятица в мыслях Стрельцов может стать причиной конфликтов, им нужно научиться расслабляться и находить гармонию. Чтобы заводить отношения, нужно сначала избавиться от сомнений.

Звезды будут подталкивать Козерогов к новым решениям, которые помогут им избавиться от предубеждений, отталкивающих любовь. Представителям этого знака придется поменяться, чтобы в жизни появилась любовь.

У Водолеев на этой неделе будут довольно напряженные отношения с близкими из-за недопонимания. Чтобы избежать ссор, нужно проявить терпение, а одиноким представителям этого знака нужно хорошо подумать, прежде чем вступать в новые отношения.

У Рыб на этой неделе появится возможность уйти из токсичных отношений. За благополучное будущее им придется побороться.

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