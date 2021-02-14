Критических значений достиг "индикатор Баффета", указавший на крах доткомов

Так называемый индикатор американского инвестора и одного из богатейших людей мира Уоррена Баффета, указавший на крах доткомов, достиг критических значений, передает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

По состоянию на 11 февраля показатель достиг 228%, его уровень на 88% выше среднего исторического. Отмечается, что похожая ситуация наблюдалась перед крахом рынков из-за лопнувшего пузыря доткомов в начале 2000-х.

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на блог Current Market Evaluation, у любого ученика Баффета, увидевшего это значение, может "возникнуть желание вскрикнуть от ужаса". При этом низкие ставки Федеральной резервной системы США, политика выкупа активов с рынка, высокий уровень сбережений и помощь экономике на фоне пандемии заставляют задуматься о том, не является ли это "еще одним из ложных сигналов тревоги, которые звучали в последнее десятилетие", говорится в статье.

Принцип в 2001 году Баффет описал в журнале Fortune. Согласно ему, когда индикатор находится в диапазоне от 70 до 80%, вкладывать свободные деньги в рынок безопасно. Когда же соотношение выше 100%, рынок переоценен. При превышении индикатором отметки в 140% рынок ждет крах. В такой ситуации следует избавляться от рисковых активов.

В апреле прошлого года аналитики заметили на фондовом рынке США верный признак грядущего краха, также ссылаясь на "индикатор Баффета".