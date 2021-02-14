Более 20 человек пострадали в результате ДТП с медиками в Алматинской области

В Алматинской области в результате ДТП с медиками, ехавшими в микроавтобусе, пострадали более 20 человек, передает zakon.kz.

Действительно, случилась авария, из-за сложных дорожных условий, гололед по дороге Иссык-Байдибек би. В 07:40 водитель маршрутного такси (частный извоз), на которой доезжали на работу в сельскую больницу Байдибек би некоторые сотрудники роддома, не справился с гололедом и машина перевернулась. В приемный покой Енбекшиказахской многопрофильной межрайонной больницы (ЕММБ) были доставлены СМП и обратились самостоятельно 21 пациент. Все оперативно осмотрены хирургами, травматологами, получили первую медицинскую помощь, рентген, КТ. В травматологическое отделение госпитализировано трое. На амбулаторное наблюдение направлены 19 пациентов в связи с отсутствием показаний к госпитализации. администрация ЕММБ

Ранее стало известно, что микроавтобус с сотрудниками роддома перевернулся в Алматинской области. Фотографии и видео с места стали распространять в соцсетях.

Позднее ДТП с медиками прокомментировали в ДП Алматинской области, где сообщили, что по факту ДТП начато досудебное расследование по ст. 345 ч.2 УК РК, назначены необходимые экспертизы.