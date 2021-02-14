В Париже прошла акция в защиту урочища Бозжыра

В Париже прошла акция в защиту природной достопримечательности Мангистау – урочища Бозжыра, передает zakon.kz.

Как сообщает "Хабар 24", живущие во Франции соотечественники и их единомышленники присоединились к движению против строительства на территории казахстанского заповедника.

Организатором акции стала хореограф Дана Муса – уроженка Мангистау. В урочище Бозжыра планируется строительство бутик-отеля с виллами, бассейнами и вертолетной площадкой.

На днях в Мангистау прошли общественные слушания, после которых жители региона запустили онлайн-петицию с призывом пересмотреть проект и перенести место размещения отеля дальше от урочища. Участники парижской акции выступили в поддержку мангистауцев.

Вы поймите, что мы не против развития туризма, как нас пытаются выставить некоторые люди. Мы за развитие туризма, но это должно быть с соблюдением экологических норм, чтобы не убивать животных, растения. Там ведь краснокнижные животные и растения, уникальные виды. Их нельзя портить. Экологи республиканские говорят, что нельзя строить как минимум в радиусе 20 км. организатор акции Дана Муса

По словам фотографа Жорди Лагута, ему в урочище Бозжыра "понравилась его природная дикость".

И если я еду в подобные места, то ищу что-то другое, нежели SPA-отель. Поэтому я пришел сегодня в поддержку Бозжыры, потому что знаю его. Мне повезло, я там был. Считаю это привилегией, потому что многим казахстанцам не довелось там побывать, - сказал он.

Осенью 2020 года появилась информация о том, что в урочище Бозжыра будет построен отель. Позже из-за "негативного общественного мнения" Президент Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть проект строительства. В итоге было решено построить отель в четырех километрах от скал.