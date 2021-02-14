О погоде в Казахстане на понедельник сообщили синоптики

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 15 февраля, сообщает zakon.kz.

Погода на территории РК ожидается без существенных изменений: на большей части страны под влиянием поля повышенного давления сохранится погода без осадков, а на западные, северо-западные и северные регионы продолжит оказывать свое влияние ложбина циклона – пройдут осадки (дождь, снег), ожидаются гололед, низовая метель. РГП "КАЗГИДРОМЕТ"

Местами по республике сохранятся туман, усиление ветра.

В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, гололед, на большей части усиление ветра 15-20, местами порывы 25 м/с.

В Актюбинской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, ночью в Атырауской областях местами ожидаются туман, в Палодарской области – гололед.

В Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 17-22 м/с, днем в Восточно-Казахстанской области местами усиление ветра 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем 6°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -4°, облачно.

Прогноз погоды на 15 февраля.