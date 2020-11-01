Главный маркетолог НТВ-ПЛЮС рассказал об абонентах и задачах компании

Тимур Спиридонов, директор по маркетингу НТВ-ПЛЮС, рассказывает OBOB.TV о целях маркетинговой политике оператора, в том числе в связи с запуском компанией обновленной программы лояльности для абонентов.

Напомним, что особенностью упомянутой программы является заложенный в ней принцип: чем дольше потребитель пользуется услугами НТВ-ПЛЮС, тем большие преференции получает, поэтому мы уточнили насчет того, а является ли обновленная программа лояльности такой уж долгосрочной?

Тимур Спиридонов: «Конечно, она является долгосрочной. Т.к., если говорить об абоненте спутниковой платформы, то ведь он купил и установил антенну-тарелку, приобрел приставку – т.е. сделал определенные финансовые вложения долгосрочного характера, а значит этот абонент таким образом явно показывает нам, что он хочет быть с НТВ-ПЛЮС длительное время. И наша задача заключается, всего лишь в том, что чтобы этот абонент, пользуясь нашими услугами, стал, говоря высоким слогом, более счастливым. И мы должны дать ему возможность платить меньше, а смотреть больше, в том числе развивая возможность потреблять контент в разных средах».

Как известно, НТВ-ПЛЮС в настоящее время усиленно развивает свою Интернет-платформу, которая в настоящее время включает 7 тематических пакетов: «Познавательный», «Кино», «Детский», «Суперспорт», «Ночной», «Общероссийские» и «Матч-Премьер» — всего более 200 телеканалов, т.е почти все каналы доступные и на спутниковой платформе оператора;

Интернет платформа НТВ-ПЛЮС также включает:

Интеграцию с VOD-библиотеками «AMEDIATEKA Home of HBO», «Megogo», «СТАРТ», библиотекой фильмов для взрослых;

Возможность просмотра телеканалов онлайн на мобильных устройствах (приложение для iOS и Android), телевизорах с функцией Smart TV и на сайте ntvplus.tv, выполненном в адаптивном дизайне для просмотра на экранах с любой диагональю;

Возможность купить спортивные трансляции с дополнительной навигацией по календарю, уведомлением (напоминанием) о выбранных трансляциях, просмотром статистики и лучших моментов;

Доступ к разделу хайлайтов с бесплатным архивом для болельщиков;

Catch Up — телевизионный контент доступен в течение 24 часов для большинства телеканалов;

Система скидок на годовую и месячную подписку, а также на библиотеки фильмов и сериалов при покупке пакетов телеканалов.

Тимур Спиридонов следующим образом характеризует аудиторию Интернет-плаформы:

«Наш онлайн-сервис нацелен, прежде всего, на молодую аудиторию, которая потребляет контент здесь и сейчас. Например, такой молодой зритель может смотреть какой-нибудь сериал, вообще находясь в пути. И у него нет технических ограничений, которые могут помешать ему это сделать – у него прекрасная мобильная связь, и высокие скорости подключения».

И именно с Интернет-платформой, по словам Тимура Спиридонова, связана текущая приоритетная задача не только отдела маркетинга, но и всей компании НТВ-ПЛЮС (при этом напомним, что стратегической задачей компании, как остроумно заметил Тимур Спиридонов выше, является задача довести абонента до высокой степени довольства – счастья).

«Главной задачей не только отдела маркетинга, но всей компании, сейчас является задача построить, если говорить образно, некий мостик между спутником и онлайн-сервисом. У нас есть способ достижения этого, и он называется мультискрин, т.е. возможность смотреть телевизионные передачи и фильмы на различных устройствах. Мультискрин является доступной для абонента функцией при подключении пакета «Базовый Он-лайн». Мировым драйвером сейчас является функция SMART TV, которая позволяет устанавливать любые приложения на ТВ и активировать их. Одним из таких приложений является НТВ-ПЛЮС, которое позволяет ввести данные своего контракта Спутникового ТВ и смотреть на SMART TV не используя приставку.

И это также идеальная история о том, чтобы приучить взрослое поколение к тому, что можно посмотреть всё то же самое в онлайне, но используя функцию телевизора — Smart TV. И здесь мы снова возвращаемся в онлайн-сервис.

Если же говорить более детально, то по аудитории, которая потребляет контент исключительно со спутниковой платформы – а это, прежде всего, домохозяйства в целом, то здесь задача удержать их в качестве абонентов спутниковой платформы. В то же время задача по зрителям заключается в том, чтобы помочь им освоить новые способы потребления контента и перейти на онлайн-платформы», говорит Тимур Спиридонов.