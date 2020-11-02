Цифровое, спутниковое или кабельное: какое телевидение надежнее и выгоднее

Накануне начался эксперимент по отключению аналогового телевидения на территории РФ.

Те, кто уже успел воспользоваться нашими советами и смотрит «цифру», могут дальше не читать — хотя никогда не поздно переоценить ценности. А вот с теми, кому отключение аналогового ТВ только предстоит, попробуем подумать: какое телевидение выгоднее подключить вместо «аналога»?

В 2019 году пресловутые 20 каналов можно получить тремя способами: бесплатное цифровое эфирное телевидение, а также платные варианты — спутниковое телевидение и кабельное телевидение. Какой из них выбрать и так ли уж выгоден бесплатный вариант?

Цифровое эфирное телевидение: плюсы и минусы

Цифровое телевидение вещает точно так же, как и аналоговое — посредством телевышек-ретрансляторов, принимающих и усиливающих сигнал со спутника. Когда все ретрансляторы страны начнут вещать в цифровом формате, у вас будет возможность принимать федеральные каналы в цифровом качестве.

Безусловно, у этого формата телевещания есть преимущества:

Цифровое эфирное телевидение бесплатно. За двадцать федеральных каналов, которые будет принимать ваш телевизор, не потребуют с вас ни копейки абонентской платы. Так что это, безусловно, самый экономичный вариант.

Цифровое эфирное телевидение вещает тем же способом, что и аналоговое. Таким образом, вам может не потребоваться никакого дополнительного оборудования — уже имеющаяся комнатная, наружная или коллективная антенна просто начнут принимать цифровой сигнал.

Цифровое эфирное телевидение легко «поймать». Для этого не требуется никаких мощных приемников — обычная дешевая комнатная антенна-«рожки» спокойно поймает цифровой сигнал. Некоторые умельцы умудряются ловить «цифру» даже на кусок кабеля.

Но дьявол, как говорится, кроется в деталях. Все плюсы цифрового телевидения проявляются лишь при совпадении многих факторов.

Цифровое эфирное телевидение имеет ограниченное число каналов. Это двадцать федеральных каналов РТРС-1 и РТРС-2 и три радиостанции. Так что придется довольствоваться шоу Малахова и смотреть православный телеканал «Спас».

Цифровое эфирное телевидение не требует оборудования, если у вас современный телевизор. Тогда в нем, скорее всего, имеется встроенный ресивер DVB-T2, который будет декодировать цифровой сигнал с антенны. А вот если у вас старый кинескопный «ящик», придется докупить специальную приставку.

Цифровое эфирное телевидение легко ловится только в непосредственной близости от телевышки. В крупном городе, где есть свой телецентр, вы его запросто поймаете, а вот в деревне или на даче сигнал уже будет ненадежен (разве что вы купите очень мощную наружную антенну).

Таким образом, вариант с бесплатным цифровым ТВ подходит не всем. Если вы живете в городе, недавно купили себе современный телевизор и пользуетесь им в основном для того, чтобы посмотреть новости за завтраком, это, конечно, лучший выбор. А вот в иных случаях приходится рассматривать платные варианты.

Спутниковое ТВ: сколько стоит и кому подойдет

Спутниковое телевидение имеет иной принцип вещания. В этом случае сигнал поступает напрямую со спутника, минуя телевышку, на специальную спутниковую антенну (ту самую «тарелку»). «Доставку» сигнала от спутника до тарелки осуществляет оператор спутникового ТВ, который взимает за свои услуги плату.

С одной стороны, выгода кажется довольно сомнительной:

Спутниковое ТВ требует специального оборудования. Комплект для приема спутникового телевидения стоит больше 3,5 тысяч рублей, хоть это и одноразовая покупка. В него входит собственно «тарелка», которая еще и требует наружного монтажа, и приставка, которая будет передавать сигнал антенны телевизору.

Спутниковое ТВ предоставляется по тарифам. При покупке тарелки вам обязательно нужно подключить хотя бы один пакет каналов, за который взимается абонентская плата. Поэтому базового пакета только из двадцати федеральных каналов ни у одного спутникового оператора нет, иначе он не имел бы право брать с вас деньги.

Спутниковое ТВ требует пространства для приема сигнала. В густозаселенной местности с развитой инфраструктурой, где приему сигнала антенной могут препятствовать высотные дома и другие строения, провода, деревья, столбы, а также разнообразные электромагнитные поля, он может поступать слабо или с помехами. Для уверенного приема между антенной и небом не должно быть ничего.

С другой стороны, недостатки спутникового ТВ при определенном взгляде оборачиваются достоинствами:

Спутниковое ТВ вещает напрямую со спутника. А это значит, что сигнал не зависит от того, насколько близко ваш дом расположен к телебашне — поймать «спутник» можно хоть в тайге, была бы антенна. Покрытие спутникового ТВ, таким образом, больше, чем у цифрового, и намного больше, чем у кабельного, о котором ниже. Главное — чтобы на пути сигнала не было физических помех.

Спутниковое ТВ предлагает дешевые тарифы. На самом деле, цены у операторов спутникового ТВ достаточно невысоки, а условия при этом — выгодны. За базовый пакет из 20 государственных и, к примеру, 160 платных каналов с вас будут брать около 150 рублей в месяц — а у некоторых операторов есть специальные «экономные» пакеты за 50-60 рублей. При желании к базовому пакету можно подключать дополнительные.

Спутниковое ТВ позволяет смотреть иностранные каналы. Ведь телеканалы разных стран могут вещать через общий спутник. Если вы, к примеру, страстный поклонник спорта, а матчи вашей любимой команды в России не транслируют, дополнительный пакет зарубежных спортивных каналов вам в помощь. Эта опция доступна только со «спутника».

Какой из этого можно сделать вывод? Спутниковое ТВ — это идеальный вариант для тех, кто живет далеко от телевышки (к примеру, в областном поселке) и для дачников, к которым эфирное ТВ «не дотягивается». А также для жителей верхних этажей высотных домов в городах — они могут позволить себе установить тарелку и смотреть большее количество каналов за небольшую плату, а не довольствоваться каналом «Культура» и программой «Модный приговор». А также для тех, кто не любит, когда государство диктует ему, что смотреть.

Кабельное телевидение: за что платить и чем это выгодно

В отличие от двух предыдущих видов, у которых вещание идет по воздуху, кабельное телевидение передает сигнал по антенному кабелю, который идет к вам в квартиру напрямую от оборудования оператора кабельного ТВ (чаще всего, он же и ваш интернет-провайдер).

Вообще, кабельное телевидение — довольно привлекательная вещь для тех, кто ценит качество картинки и контента. И вот почему:

Кабельное телевидение дает самый надежный сигнал. Здесь работает то же правило, что и с интернетом или, к примеру, наушниками: ни один способ беспроводной передачи данных не может быть эффективнее, чем кабель. По кабелю картинка всегда будет четкой и без помех.

Кабельное телевидение предоставляет много каналов. Как правило, в одном кабельном пакете их не меньше сотни, включая государственные. Кроме того, кабельное телевидение на Smart-TV способно транслировать контент из интернета — ваши любимые сериалы, онлайн-шоу и многое другое.

Кабельное телевидение способно вещать в формате HD. Современные телевизоры с большой диагональю и высоким разрешением картинки могут оказаться слишком «крутыми» для каналов эфирного и спутникового телевидения. Изображение будет маленьким или наоборот — неестественно растянутым. Кабельные операторы способны давать картинку, которая будет подходить по разрешению даже к самому крутому Smart-TV.

Таким образом, кабель равняется качеству. И из этого проистекают все большие минусы кабельного ТВ:

Кабельное телевидение — это дорого. Кабельный тариф намного дороже спутникового (в районе 600-700 рублей в месяц), кроме того, вам нужно оплатить услуги монтажников, которые проведут кабель к вам в квартиру. А если у вас старый телевизор — еще и взять в аренду приставку, которая будет работать декодером цифрового сигнала.

Качество кабельной картинки неощутимо на старых телеящиках. Понятное дело, что владелец маленького ЭЛТ-телевизора из начала нулевых вряд ли ощутит разницу между «Первым каналом» и «Первым каналом HD».

Кабельное телевидение имеет крайне небольшое покрытие. Ведь кабель нужно протягивать физически — а до небольшого дачного поселка в области лично вам его никто тянуть не будет. Так что ТВ по кабелю — прерогатива городов.

Итак, на кого же рассчитана третья альтернатива аналоговому телевидению? На горожан, владельцев хороших современных телевизоров, неплохого дохода и определенного вкуса в выборе того, что смотреть. Если вы узнали в этом портрете себя, то кабельное телевидение для вас. В иных случаях для вас на выбор есть еще два варианта — выберите тот, который вас устроит.