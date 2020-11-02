Телеканал о рыбалке появился в Украине

В былые времена появление на платформе «Триколор ТВ» телеканала «Охотник и рыболов» оказало существенную рекламу этому оператору, т.к. программы о подобных мужских увлечениях были очень востребованы, а на телерынке была одна «Охота и рыбалка», которая эксклюзивно вещала у оператора «Радуга ТВ».

Прошло время и сейчас телеканалами про охотников и любителей порыбачить никого не удивишь. Но на территории стран бывшего СССР интерес к данной теме не ослабевает и вещатели продолжают появляться на спутниковом небосклоне. Так на Украине вышел в эфир новый телеканал, который назвался очень просто — «Рыбалка ТВ» («Rybalka»). Но несмотря на начало трансляции смотреть его пока затруднительно.

Телеканал «Рыбалка» начал трансляцию со спутника Astra 4A (4,8 гр.в.д.). Эта новинка, адресованная украинским телезрителям, транслируется в пакете на частоте 12245 ГГц (пол. вертикальная), вместе с телеканалами «Ukraine XD», «NLO XD», «Indigo XD», «1+1 HD», «TET XD» и «2+2 HD».

Канал начал вещание год спустя после получения лицензии украинского Национального совета по телевидению и радиовещанию. Возможно, появление «Рыбалки» на спутнике, вызвано угрозой потери лицензии и возможными штрафами за несоблюдение, содержащихся в ней, требований.

«Рыбалка ТВ» — новый рыболовный канал. В его программах предполагается показывать лучшие места для рыбалки в мегаполисах, интересные факты от известных рыбаков, репортажи из Украины и остального мира, интервью с профессионалами, старые и забытые приемы современной рыбалки и показ сюжетов о рыбных блюдах. Штаб-квартира телеканала находится на бульваре Леси Украинки, 34 в Киеве.

Наряду с запуском спутниковой трансляции началось кодирование сигнала в системе BetaCrypt. Известно, что «Рыбалка ТВ» будет доступен для операторов кабельных сетей Украины. Не исключено и включение канала в спутниковые платформы Xtra TV и Viasat Ukraine. Но пока для рядовых зрителей просмотр данного канала недоступен.