Сколько в Германии готовы платить за видео в интернете

Давайте себе представим, что произошло то, о чём так вдохновенно говорят некоторые эксперты — классическое телевидение окончательно ушло в историю и все желающие (при наличии скоростного доступа в интернет) стали смотреть видеоролики (фильмы, программы, трансляции) через мировую сеть.

Оставим за скобками то, что за доступ в «трубу» тоже придётся перечислять свои кровные и никто для конечного пользователя (в отличие от каналов цифровых эфирных мультиплексов) ничего бесплатно транслировать не будет. Расплачиваться придётся — либо просмотром рекламных блоков, либо внесением абонентской платы. В связи с этим, интересно было узнать сколько готов платить в месяц за просмотр потокового видео условный средний житель Германии. Благо, такая статистика появилась.

Как сообщает немецкий новостной журнал Der Spiegel, на высококонкурентном рынке потокового вещания, похоже, существует финансовый предел для немецких зрителей.

Пользователи Netflix, Amazon Prime Video и других потоковых сервисов готовы тратить максимум 23 евро в месяц на свои подписки, сообщает немецкое издание со ссылкой на данные, собранные исследовательским институтом GfK.

Исследователь GfK Кристоф Фрейер сообщил журналистам газете, что в потребительских расходах и временных бюджетах присутствует ограничение.

Средний пользователь видеосервисов из интернета в настоящее время имеет около 1,3 потоковых подписок. А всего в Германии в настоящее время пользуются услугами просмотра видео через интернет 22,1 миллиона человек. В третьем квартале 2019 года среднее время просмотра таких сервисов составило около 33 минут в день. Что в целом уступает проведённому времени у телеэкрана за просмотром классического телевидения.

Напомним, что в Германии существует множество бесплатных телеканалов, но каждый теле- и радиоприёмник, имеющийся в домовладении, облагается специальным налогом в пользу такого «бесплатного» общественного телевидения.