COSMONOVA|NET – новый уровень развития взаимодействия телеканалов и операторов

С 2004 года IT&T компания успешно зарекомендовала себя надежным партнером на украинском и международном медиарынке, приобретя статус признанного лидера в вопросах организации доставки TV сигнала в IP (Internet Protocol) от телеканалов – к провайдерам.

Вместе с тем, являясь национальным новатором технологии IPTV, бренд COSMONOVA|NET стал первым лицензионным провайдером услуги в Украине, за что был удостоен премии «Media & Sat Leaders» в рамках международной выставки EEBC в 2012 году.

С какой целью была создана TV платформа COSMONOVA|NET?

В 2018 IT&T эксперты запустили уникальную платформу для взаимодействия телеканалов и операторов. На данный момент платформа – это программный продукт, который помогает развивать взаимоотношения между участниками современного международного телерынка.

На сегодняшний день на платформе функционируют более 200 операторов и 75 телеканалов.

TV платформа COSMONOVA|NET зарождалась в первую очередь на базе взаимодействия с правообладателями в вопросах «отгрузки» их телеканалов напрямую операторам. В процессе работы специалисты компании увидели необходимость в постоянном апдейте платформы, а также необходимость добавления технической стороны оператора.

Продуктом постоянного совершенствования платформы стал функциональный «личный кабинет», обустроенный в закрытой части сайта www.cosmonova.net.

Личный кабинет дает возможности легкого входа на рынок для новых телеканалов, поскольку включает в себя единую базу более 300 прямых контактов украинских и зарубежных правообладателей и операторов. Также к возможностям «личного кабинета» телеканала относятся такие функции:

• просмотр перечня доступных потоков телеканалов;

• просмотр клиентов, получающих конкретный телеканал;

• отображение транскодов конкретного телеканала;

• отображение списка операторов, получающих потоки телеканалов;

• отображение списка каналов конкретного оператора;

• отображение списка операторов, доступных для взаимодействия;

• создание заявки для решения проблемы технической поддержкой;

• создание заявки на операции с телеканалами для операторов;

• возможность читать и добавлять комментарии к заявке;

• статистика по каналам.

Как только на TV платформе COSMONOVA|NET появляется новый телеканал, производится специальная рассылка среди всех операторов и ОТТ платформ, что в свою очередь неизменно приводит к увеличению количества клиентских запросов и расширению аудитории телеканала.

Платформа доставки TV сигналов через сеть интернет – это определенный набор наработанных решений, которые позволяют подобрать оптимальный вариант под возможности конкретного оператора и особенности подключения его интернет-каналов. Также данное решение использует технологии, позволяющие получать стабильную картинку даже при наличии потерь на канале связи за счет проксования сигнала и алгоритмов кодирования с коррекцией ошибок. Эти технологии направлены на обеспечение качества TV сигнала в проблемных ситуациях, а для того чтобы минимизировать подобные ситуации, компанией разработана и внедрена технология контроля сигнала на стороне оператора.

Отметим и возможности контролируемой доставки телеканалов. Данное решение позволяет гарантировать, что поток «наливается» именно конкретному оператору – вопреки частым опасениям, что потоки могут «разливаться» неконтролируемо.

К преимуществам TV платформы необходимо отнести полное взаимодействие с технической службой COSMONOVA|NET как со стороны телеканала, так и со стороны оператора.

Управление собственной дистрибуцией – ключевое дополнение в работе «личного кабинета».

Существует возможность использования данной TV платформы не только для каналов, которые уже функционируют на ней, но и возможность добавлять телеканалы, которые дистрибутируются исключительно через спутниковую платформу или любой другой способ вещания.

Специалисты компании постоянно находятся в режиме готовности к обратной связи со своими партнерами, совершенствуя данное решение на основе опыта и качественных предложений. Озвученный функционал TV платформы COSMONOVA|NET является далеко не полным, он постоянно расширяется и совершенствуется.

В настоящее время COSMONOVA|NET комплексно сотрудничает с украинским и международным медиарынком, производя успешные решения для эффективной работы с телеканалами, провайдерами и операторами.

Для TV операторов компания осуществляет:

• прием и обработку потоков телеканалов в IP, а также их доставку в высоком качестве;

• профессиональный консалтинг профильными IT&T специалистами;

• разработку профильного программного обеспечения.

Для TV каналов:

• транскодирование и доставка TV сигнала в IP к операторам;

• создание HD версий телеканалов (кейс Eurovision 2018, совместно с НСТУ, когда зрители в Украине смогли насладиться контентом в HD качестве, со стереозвуком и аудиторией более 60 операторов, провайдеров и ОТТ платформ);

• облачный «Play out» – полностью автоматизированное решение, позволяющее создавать телеканалы «с нуля» и эффективно управлять их контентом;

• хранение архивов телепередач как сервис, необходимый любому украинскому телеканалу в связи с нормами законодательства;

• замещение рекламных блоков – сервис, позволяющий телеканалам монетизировать рекламу в целевых регионах, замещая необходимые части эфира региональной рекламой;

• адаптивный web-плеер – собственное SAAS решение COSMONOVA|NET, которое постоянно совершенствуется в формате адаптации преролов, мидлролов и всего, что позволяет телеканалам монетизировать эфирную трансляцию на своем сайте.

Отметим, сегодня COSMONOVA|NET доставляет посредством технологии IP сигнал для более 75 телеканалов, эффективно сотрудничая с более чем 200 операторами из Украины, Европы, Израиля и США. Общий прирост в 2018 году составил в среднем +5 ежемесячно.

На данный момент на повестке дня телеком-лидера – ряд проектов по автоматизации эфирного вещания телеканалов и надежных решений для TV операторов.