Какие тенденции и перспективы есть в украинском медиарынке

20 сентября, на конференции «Телевидение как бизнес«, проходившей в последний день KYIV MEDIA WEEK, TV Investment Director компании «razom communications» Игорь Полосьмак выступил с обзором основных тенденций 2018 и перспектив развития в 2019 на рынке телевидения.

Он рассказал о ключевых событиях в украинской телеиндустрии за 2018. Так, одним из ожидаемых поворотов в медиа стало исключение зоны «АТО» из ТВ панели в январе 2018, на что повлияла экономическая блокада региона и отсутствие украинских каналов на этой территории. Телевизионное лето 2018 выдалось насыщенным.

Так, в июне—июле «Интер» транслировал Чемпионат мира по футболу 2018. В августе началось запланированное отключение аналогового телевидения вначале в Кировоградской области и Киеве. А к сентябрю 2018 аналог исключили из эфира по всей Украине, кроме территорий с особым режимом вещания, в которую вошли часть Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Для «UA: ПЕРШИЙ» и части региональных каналов вещание продлено до конца 2018.

«На данный момент отключение аналога привело к снижению охвата аудитории на 3%», – отметил представитель razom communications.

Одним из ключевых факторов инфляции Игорь Полосьмак назвал высокую заполняемость эфира за счет снижения среднего рейтинга и новых рекламодателей.

Согласно прогнозам, экономика в 2018 начинает стабилизироваться и к концу текущего года ВВП вырастет почти на 1% с 2,5% за период 2017 до 3,2—3,4%. Инфляция в свою очередь снижается с 13,7% в 2017 до 8,9% и 9,9% в 2018 и ожидается ее дальнейший спад к 2019 до 5,8—7,4%, что без сомнения позитивно скажется на телерынке.

Среди главных событий 2019 Полосьмак выделил Президентские выборы в марте месяце, возможное кодирование спутника крупнейшими группами в апреле—мае и Парламентские выборы в середине осени. И если эффект от кодирования спутника может привести к снижению аудитории до 5—10% (8—15% в городах 50 тыс. и селах), то выборы в весенний и осенний периоды наоборот привлекут зрительский интерес и увеличат объем потенциальных телезрителей. Как следствие, предвыборная кампания приведет к увеличению конкуренции за эфирное время.

Что касается содержимого телеэфира, то здесь наблюдаются тенденции к изменениям. Каналы с собственным контентом однозначно получат рост доли телесмотрения. Так, уже сейчас в рейтинге самых смотрибельных на первом месте телеканал «Украина» с 11,6%. На втором месте в списке украинских телевещателей «1+1» и на третьем «ICTV». Стоит отметить, что эти же каналы лидировали в данном рейтинге и в 2017.

«Собственные сериалы станут основой всех ТОП каналов в 2019», – считает Игорь Полосьмак.

В завершение выступления, он указал на то, что в 2019 есть высокая вероятность роста инфляции в ключевых медиа.