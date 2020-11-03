Телевидение Украины де-факто признает независимость Донбасса?

В телеэфире Украины новый 2020-ый год приготовил несколько существенных изменений. Зрители основных телеканалов готовятся к предстоящему кодированию сигнала на спутнике, закрывается иновещание UA TV и стартует канал, предназначенный для трансляции на неподконтрольных территориях (ДНР и ЛНР).

В данном материале мы поговорим о двух последних новостях, которые, как оказалось, связаны между собой. Более того — концепция вещания нового телеканала, который официальная украинская власть готовит для зрителей т.н. ОРДЛО, фактически может признать независимость отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.

12 января в эфир телеканала UA TV вышел видеоматериал, сообщающий о прекращении международного вещания. Также было рассказано о том, какие важные темы освещала команда канала за пять лет вещания:

Несмотря на то, что в качестве освещаемых важных тем были названы события, которые произошли за год до начала вещания UA TV, главный посыл был доведён до зрителей — UA TV уходит из международного эфира. Также, как в 2016 году прекратил работу другой телеканал, предназначенный для иновещания, название которого было «Ukraine Tomorrow» («Украина Завтра»). Но взамен уходящему телевизионному каналу украинские телевизионщики готовят другой. Только предназначен он будет не для вещания на весь мир, а только на «ОРДЛО» (так на Украине называются ДНР и ЛНР).

Полноценный запуск нового телеканала планируется на 15 февраля. Создаваться он будет как раз на базе закрывающегося UA TV. По информации Елены Трибушной, которая будет руководить информационным вещанием канала (он пока не имеет названия), на первом этапе это будет развлекательно-информационное вещание. В своём интервью изданию detector.media она сказала: «….этот канал будет выходить только на временно оккупированных территориях. А на остальные страны он не будет транслироваться. Почему мы хотим вернуть туда развлекательный контент? Потому что люди там оторваны от различных смыслов и украинского контекста. Мы хотим их вернуть в наши реалии. Канал запускается именно в таком формате, а дальше на нем появится информационная часть. Мы планируем на первом этапе делать семь выпусков новостей в день. Вечером выходить итоговый выпуск».

Руководитель информационного вещания телеканала для ОРДЛО Елена Трибушная

И здесь возникает интересная юридическая коллизия. Дело в том, что по существующему законодательству 90% эфира должно выходить на украинском языке. Эта норма касается теле- и радиоканалов для «внутреннего» вещания. Но госпожа Трибушная в своём интервью сказала что «Мы хотим рассказывать, что дискриминация русского языка — это миф» и сообщается, что вещание канала будет идти на русском и украинском языках. Логично, что для жителей ОРДЛО (ДНР/ЛНР) трансляция должна будет идти преимущественно на русском языке, но в таком случае это будет нарушать существующее украинское законодательство. С другой стороны, если новый канал будет признан международным, то это будет фактическим признанием территорий ОРДЛО (ДНР и ЛНР).

Как из такой юридической коллизии будут выходить украинские вещатели и законодатели остаётся только догадываться.