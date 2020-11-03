Когда выйдет в эфир телеканал RAI 8K

Технические испытания в новом поколения качества видеоизображения запланированы итальянской общественной вещательной компанией RAI. На рубеже мая и июня 2020 года планируется запустить тестовую трансляцию канала в Ultra HD/8K, то есть в разрешении 7680×4320 пикселей. Затем канал «RAI 8K» будет официально запущен 24 июля 2020 года вместе с открытием летних Олимпийских игр в Токио.

В телекомпании еще не решили, будет ли вещание временным, как это было в случае с «RAI 4K» ранее, или он будет работать постоянно. Скорее всего, первый вариант более вероятен, так как контента в 8K в настоящий момент снято очень мало.

Только абоненты бесплатного спутникового сервиса «TivúSat» смогут смотреть канал «RAI 8K». Наземное вещание в DVB-T2 не предусматривается.

Также RAI предоставит своим зрителям 51 игру чемпионата по футболу Евро-2020, включая стартовый матч из Рима и, конечно же, финал. То есть зрители увидят все игры этого соревнования. Но только 27 матчей будут транслироваться в прямом эфире на Rai 1 или Rai 2. Остальные 24 матча будут транслироваться на канале Rai Sport на записи.

RAI поделится правами на трансляцию европейского чемпионата с оператором платного телевидения Sky Italia, который будет транслировать все все матчи первенства в прямом эфире платформы Sky Sport.

Футбол Евро-2020 будет показан также на канале RAI в 4K, но пока не ясно, будет ли это весь чемпионат или просто матчи с итальянской сборной, стартовая игра и финал.