Телеканал "РТР-Планета" начал вещание со спутника Astra

Продолжается расширение пакета российских телеканалов, которые транслируются со спутника Astra 5B (позиция — 31,5 градус восточной долготы) в целях дистрибьюции телесигнала.

Более того, их счёт уже пошёл на второй десяток. И новым, для этого спутника, телеканалом стала международная версия государственного российского телевидения «РТР-Планета». Данный канал можно принимать с популярной позиции 13 градусов восточной долготы (группировка Hot Bird). Теперь стала доступна новая точка для приёма данного канала.

Напомним, что «РТР-Планета» является комбинированной версией из «внутренних» каналов «Россия-1» и «Россия К» (Культура) и, помимо новостных и публицистических программ, показывает в своём эфире передачи, которые можно транслировать за пределами России на международную аудиторию.

«РТР-Планета» начал вещание на одной частоте с каналами «Шансон International» и «СТС Kids» (транслируется в кодировке BISS). Всего со спутника Astra 5B в настоящий момент можно смотреть программы 11 российских телеканалов и 1 белорусского.

Кроме вышеуказанных каналов, с Astra 5B сейчас можно принимать передачи таких российских каналов как «НТВ Мир», «ТВ Центр International», «РЕН ТВ International» и других.

Недавно на спутнике ABS-2A началась открытая трансляция международной версии ещё одного российского федерального телеканала, который входит в состав второго эфирного цифрового мультиплекса — «ТВ-3 International». Логично, что этот канал мог бы появиться и на Astra 5B, но информации об этом пока нет. Также как и отсутствует информация о том, останется ли «РТР-Планета» на 13 гр.в.д. после появления на новой позиции.

Телеканал «РТР-Планета», то он ведёт открытое вещание с позиции 31,5 гр.в.д. на следующих параметрах: 12051 Ггц, пол. верт., SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK.