Смотрим цифровое ТВ через Интернет

Для передачи цифрового телевизионного сигнала между оператором связи и зрительским телевизором можно использовать и интернет-канал.

В последнее время широкое распространение получили различные варианты «телевидения через Интернет». Глобально такие проекты можно разделить на IPTV и TT. Хотя, строго говоря, TT — есть разновидность IPTV, обычно их рассматривают, как разные услуги.

Использование протокола IPTV на современных телевизорах позволяет просматривать каналы в HD-качестве даже без абонентской платы

Принято считать, что IPTV — это услуга внутри сети оператора, предоставляющая «живую» трансляцию каналов, а TT (сокращение от ver The Tp) — любой видео-сервис (не только трансляция каналов, но и кинотеатр, т.е. видео по запросу), предоставляемый через «неуправляемые» сети, в том числе, Интернет.

Многие распространенные операторские платформы поддерживают оба варианта в рамках одной услуги, так что говорить о жестком разделении IPTV и TT не имеет смысла.

Оборудование для IPTV или TT

Производители телевизоров пока не договорились о едином стандарте услуг IPTV (TT) и, тем более, его поддержке в своей продукции. Поэтому пока пользователи ограничены в вариантах подключения данной услуги:

Для некоторых Smart TV операторы предоставляют приложения для подключения услуги. Важно, что здесь нельзя воспользоваться сторонним решением: единственный, кто может выпустить такое приложение для данной конкретной сети, — оператор, предоставляющий услугу (так что искать приложение стоит сразу на сайте провайдера).

Для любых, как старых, так и новых телевизоров операторы обычно предлагают приставки (по аналогии с «эфирными» или «кабельными» приставками). Т.е. возможность подключить на данный телевизор IPTV определяется наличием в ТВ разъемов для подключения приставки.

Для просомтра HD-каналов, а также 3D, потребуется соответствующая TV-приставка

Стоимость таких устройств, правда, несколько дороже, нежели у «эфирных» приставок. Существуют даже «универсальные» устройства, поддерживаемые в сетях разных операторов (переподключение может потребовать смены прошивки устройства, но по крайней мере, не покупки нового «железа»), а также выполняющие роль домашнего «медиацентра» (например, Dune HD).

• Многие операторы предоставляют возможность просмотра каналов на компьютере. Однако часто «компьютерный» пакет меньше; там реже можно встретить HD-каналы (связано это с ограничениями правообладателей, которые таким образом пытаются противодействовать пиратству).

• Телевидение также активно проникает на мобильные устройства. Но подробнее на этом — далее. Отметим, что в IPTV могут транслироваться HD, 3D и даже 4K-каналы. Но для их просмотра необходима приставка и телевизор, поддерживающие соответствующие стандарты и разрешения.

Среди предустановленных на Smart TV приложений, как правило уже имеются программы для просмотра отдельных каналов, так и IPTV

Телевидение на мобильных устройствах

Некоторое время назад крупные операторы связи пытались наладить в России проекты полноценного мобильного телевидения, внедряя разновидность «эфирного» цифрового стандарта. Однако из-за отсутствия спроса, что стало следствием слабой распространенности приемных терминалов, проекты постепенно сошли на нет. Но идея мобильного телевидения возродилась при совмещении высокоскоростного мобильного интернета и IPTV.

Преимущество IPTV (TT) по сравнению с «эфирным», «кабельным» и «спутниковым» цифровыми стандартами в том, что потенциально телевизионный сигнал можно принять не только на специально выпущенных устройствах, но и при помощи любого мобильного устройства, в т.ч. смартфона или планшета. Устройству не нужно иметь никакого «специального» аппаратного модуля, можно ограничиться лишь программными «надстройками».

Специальные приложения для смартфонов и планшетов позволяют превратить мобильное устройство в цифровой телевизор

Этим и пользуются многие операторы связи, ранее развернувшие IPTV (TT)-проекты. По-сути, им все равно, на какое устройство передавать сигнал по сети, лишь бы у устройства хватало ресурсов для быстрого декодирования этого сигнала. Такие ресурсы доступны сейчас даже на дешевых смартфонах. При этом, современные алгоритмы сжатия позволяют формировать поток для просмотра телевизионных каналов в прилично качестве даже через мобильные устройства.

Для работы с кодированным контентом операторы связи выпускают приложения для мобильных устройств. Причем, часто такие приложения позволяют не просто просматривать каналы, а подключаться к абонентскому счету, к которому подключено и «основное» устройство (например, домашний телевизор через приставку).

Такое объединение позволяет управлять подпиской на каналы или «домашней» приставкой, переключаться между устройствами с сохранением точки остановки просмотра и т.п. (последняя услуга получила маркетинговое название Multiscreen).

Кстати, в последнее время появилось и много проектов, вообще не связанных ни с каким «классическим» оператором связи, а лишь предлагающих видеоконтент для пользователей с мобильными устройствами и Smart TV. Среди них существуют как платные «кинотетры» (например, Амедиатека, amediateka.ru, предлагающая контент по подписке), так и бесплатные (например, IVI, ivi.ru, где просмотр «оплачивается» вами просмотром рекламных роликов. Оба упомянутых проекта имеют мобильные приложения для разных платформ, в том числе, Smart TV.