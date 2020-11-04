Официально объявлено, каким должен быть 8K телевизор

Совсем незаметно прошла очень важная новость, которая задаст стандарты для производителей телевизоров на несколько лет вперед. 1 сентября ассоциация 8K (8KA), которая была создана технологическими гигантами в сфере потребительской электроники, приняла спецификации для новых телевизоров с разрешением 8K Ultra HD.

Эти спецификации направлены на скорейшее развитие экосистемы 8K, её повсеместное распространение и популяризацию. Ultra HD в массы, так сказать.

Понимаю, что для многих и 4K до сих пор кажется чем-то запредельным и, главное, совершенно излишнем для бытовых нужд, однако Запад, по своему капиталистическому обыкновению, вновь думает о том, как завладеть мыслями, т.е. деньгами, простых обывателей на годы вперед…

Если про 8K — самый высокий на данный момент формат изображения дисплеев, разрешение которого в 4 раза выше, чем у формата UHD/4K — слышали многие, то про ассоциацию 8KА, скорее всего, знают далеко не все. Следует знать, что она включает таких крупных игроков современного рынка, как Samsung Electrnics, Panasnic, AU ptrnics, Hisense, TCL, Astr Design, ATEME, Chili, Innlux, Intel, Luis Pictures, Nvatek, Samsung Display, Tencent, V-Silicn и Xperi. Кто-то может отметить, что в списке нет Sny, LG, Sharp и ряда других громких имен, однако, чтобы вы знали, компании из вышеупомянутого списка производят примерно 90% всех 8K-панелей в мире!

Разработанный экспертами 8KA набор спецификаций является техническим стандартом и позволит покупателям быть уверенными в приобретаемой продукции. Новейший свод стандартов призван помочь потребителю выбрать качественный 8K-продукт, рекомендованный экспертным советом.

Итак, члены ассоциации постановили, что 8K-телевизоры должны отвечать следующему набору характеристик:

Разрешение: 7680×4320 пикселей

Частота кадров для контента: 24, 30 и 60 кадров в секунду

Яркость дисплея: максимальная — не менее 600 нит

Кодек: HEVC

Интерфейс: HDMI 2.1

Плюс к этому, дополнительные рекомендации включают параметры HDR, настройки цветопередачи и требования к интерфейсам.

Думаю, принятые стандарты, хочешь не хочешь, а придется использовать и другим игрокам рынкам. Впрочем, возможен и другой вариант, при котором мы с вами находимся на пороге нового витка конкурентной войны, и оппонентам ничего не останется, кроме как повышать ставки, и внедрять в свои продукты более продвинутые решения.

Ассоциация также разрабатывает систему испытаний на соответствие новым стандартам. Все 8K-модели, соответствующие новому стандарту, будут иметь специальный логотип на упаковке. К слову, в России уже можно купить телевизоры, которые соответствуют заявленным требованиям.