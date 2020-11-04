Первый в мире телевизор 8K OLED поступает в продажу

Компания LG Electronics объявила, что на этой неделе она начнет предварительные продажи первого в мире телевизора OLED 8K (модель 88Z9) в Южной Корее. В главных странах Северной Америки и Европы этот телевизор поступит в продажу в третьем квартале этого года.

OLED 8K TV — это самый большой телевизор, выполненный по технологии органических светодиодов в линейке LG. Эта уникальная, на настоящий момент, модель ясно подтверждает превосходство OLED-дисплеев над обычными светодиодными матрицами и обеспечивает отличное восприятие аудиовизуального содержимого зрителем. По крайней мере, так утверждается в информации корейского производителя.

В телевизоре используется OLED-матрица, содержащая более 33 миллионов самоподсвечивающихся пикселей, что позволяет получить максимально точное воспроизведение цветов, видимых под любым углом, а также очень высокую контрастность и настоящий черный цвет. Благодаря 8K Ultra HD (разрешение 7680 x 4320), 88-дюймовый телевизор обеспечивает исключительное качество изображения, в 16 раз лучшее, чем у Full HD, и в четыре раза более чёткое, чем у UHD.

В телевизоре применён мощный интеллектуальный процессор Alpha 9 Gen 2 8K. Он улучшает качество звука и изображения, используя технологию Deep Learning. Чип распознает качество исходного сигнала и на этой основе выбирает оптимальные алгоритмы, чтобы на экране телевизора отображалась удивительно реалистичная картинка. Процессор Alpha 9 Gen 2 8K с помощью вычислительной мощности, которая обеспечивает эффективное масштабирование картинки до разрешения 8K и улучшенное 6-ступенчатое шумоподавление (по сравнению с 4-ступенчатой версией 4K), которое позволяет отображать реалистичное изображение 8K с масштабированием контента ((апскейлингом видеоизображения) 4K или 2K. Кроме того, процессор интеллектуально регулирует яркость изображения в соответствии с условиями освещения в комнате.

Идеальное качество звука телевизора LG 88Z9 также должно обворожить зрителей превосходным воспроизведением аудиосопровождения. Алгоритм Learning Deep Learning анализирует входной сигнал и на этой основе повышает качество звуковых эффектов в фильмах, обеспечивает более глубокие басы при воспроизведении музыки и обеспечивает лучшую разборчивость человеческого голоса в спортивных трансляциях. Пользователи могут сами настроить параметры звука или использовать встроенную функцию телевизора, которая регулирует параметры звука в соответствии с акустикой помещения. Телевизор LG OLED 8K оснащен системой Dolby Atmos, которая позволяет воспроизводить чрезвычайно реалистичные звуковые эффекты, которые являются идеальным дополнением к изображению HDR в формате Dolby Vision.

Кроме того, телевизор использует интерфейс HDMI 2.1 для отображения 8K-контента со скоростью 60 кадров в секунду.

В некоторых странах телевизор LG OLED 8K будет оснащен встроенными версиями «умного помощника» Google Assistant и Amazon Alex’s assistant, которые гарантируют максимальную гибкость и удобство для управления как телевизором, так и подключенными интеллектуальными устройствами.

«Начиная с продажи первого и самого большого в мире телевизора OLED 8K, мы подтверждаем нашу приверженность сегменту ультра-премиум-телевидения и стремимся обеспечить беспрецедентную передачу качества видеосигнала. LG стала инициатором внедрения OLED-матриц на рынок и будет продолжать внедрять новейшие телевизионные технологии, устанавливающие новые стандарты для сферы домашних развлечений», — сказал Брайан Квон, президент LG Communications and Home Entertainment в пресс-релизе южно-корейской компании.

А теперь о самом интересном — о цене нового чудо-телевизора. На российский рынок данная модель поступит ещё относительно нескоро, поэтому попробуем провести аналогии со стоимостью UHD OLED LG. Модель такого телевизора с диагональю 77 дюймов стоит на российском рынке порядка 1,5 миллионов рублей. Сколько будет стоить телевизор 8K c диагональю 88 дюймов можно только догадываться. Поэтому вся вышеразмещённая информация — в первую очередь о тенденциях в мире производства современных телевизоров.

Впрочем, когда-то и первые цифровые спутниковые ресиверы стоили огромных денег (до 1 тыс. долларов), но в конце концов уже через 10 лет их цена опустилась до разумных значений.