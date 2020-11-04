Переход на цифровое телевидение в России начался

Цифровое телевидение уже не первый год доступно в России, однако им еще пользуются далеко не все. CHIP расскажет, кому и зачем необходим переход на цифру, а также подскажет, где уже можно столкнуться с цифровым контентом.

Наверняка многие пользователи, даже не интересующиеся эфирным телевидением, уже слышали, что наша страна постепенно переходит на цифровое вещание. В этой связи возникают несколько вопросов: лишаться ли ваши домочадцы привычных телепередач? нужно ли в ближайшее время бежать в магазин за каким-то оборудованием?

В этом материале мы последовательно ответим на эти и другие вопросы телезрителей, планирующих использовать цифровое ТВ. Согласно весьма распространенному стереотипу, телевидение (тем более, эфирное) — это технологии «прошлого века». И контент не выбрать, и картинка так себе — сколько современные LCD-панели не выбирай, а разрешение транслируемой картинки будет похуже параметров изображений с камер самых дешевых смартфонов. Неужели телевидение движется к своему логическому концу?… А вот и нет.

Вместе с компьютерными технологиями телевидение преобразуется в нечто более современное и открытое зрителю. Не только на более технологически-развитом Западе, но и в России масштабные преобразования идут уже более десяти лет. Причем, расширяется набор услуг и возможностей не только у частных компаний, но и у «государственного» эфирного телевидения, которое мы привыкли видеть в самом конце списка новаторов.