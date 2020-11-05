Почему продажа эфирных цифровых ресиверов в России пущена на самотёк

На самом деле эта тема, если в ней разобраться, может выглядеть очень любопытной. И если докопаться до истины, то можно узнать что будет дальше с развитием эфирного цифрового телевидения в России.

И ведь действительно — почему 10 лет назад сфера развития эфирного цифрового телевидения не была отдана одному известному производителю соответствующего оборудования? Об этом, кстати, у нас есть материал в «ностальгической» рубрике. Если не отдали, то на это должны быть какие-то причины. Иначе говоря, кому выгоден нынешний низкопробный ширпотреб, который продаётся под видом эфирных цифровых приставок?

Часто приходится общаться с продавцами так называемых «эфирных цифровых ресиверов», которое наводнили в настоящий момент прилавки разных магазинов. Даже на почте всем желающим предлагаются бюджетные модели по 990 рублей. Так вот — практически все продавцы говорят о низком качестве данных приставок. Потому что значительная их часть после года работы благополучно выходит из строя. После чего забота высокопоставленных чиновников и депутатов о малоимущих слоях населения, когда они рассказывают о стоимости эфирных цифровых приставок от 600 рублей (сейчас называются более реальные цифры — дешевле тысячи), выходит небогатым гражданам боком. Пошёл такой гражданин на почту (обычно это пенсионер), купил чудо-приставку за 990 рублей, через год она у него выходит из строя и так как сервисных центров по обслуживанию такого оборудования практически нет, то ему придётся откладывать деньги на покупку новой. Или сидеть дома и слушать радио, ибо телевещание в аналоговом стандарте отключили, а региональные телеканалы вымерли, пока в Минкомсвязи искали под них цифровые частоты.

Ещё надо отметить, что покупка эфирной цифровой приставки очень часто не решает проблему приёма основных эфирных телеканалов. Это в рекламных роликах РТРС всё выглядит прекрасно и замечательно. На самом деле, даже если пользователь эфирного цифрового телевидения находится недалеко от передатчика, то у него возникают очень часто проблемы с приёмом сигнала. Для подтверждения моих слов полюбуйтесь на отклики рядовых зрителей по поводу качества работы цифрового эфирного ТВ в населённом пункте, который находится в 10-15 километрах от филиала РТРС, передающего сигнал (фамилии авторов сообщений, по понятным причинам, затёрты):

И это только небольшая часть из обсуждения. И это только одно из многочисленных обсуждений качества работы эфирного цифрового телевидения в России. Интересно, знает ли об этом господин Волин, постоянный герой наших публикаций, который имеет прямое отношение к тому что происходит.

Знают ли о низком качестве приёмного оборудования для эфирного цифрового телевидения за 990 рублей (и выше) господа депутаты, которые публично их рекламировали?

А теперь мои предположения почему так происходит. Помнится, у кого-то была такая фраза, что в Советском Союзе умели выпускать только галоши, а всё остальное было низкого качества. Правда, почему-то находятся пользователи советских стиральных машин, холодильников и даже проигрывателей виниловых пластинок и т.д т.п., которые, несмотря на солидный возраст, работают до сих пор! Почему же у нас нельзя выпускать качественное оборудование для эфирного цифрового ТВ и почему было отдано всё на откуп китайским производителям, которые и производят его, согласно озвученного бюджета. Смешно ожидать от приставки, чья себестоимость в лучшем случае долларов 5-6, что она будет работать годами.

Всё это происходит, потому что кому-то выгоден ширпотреб на прилавках. Кто-то на этом хорошо зарабатывает. И будет зарабатывать дальше. Как только продажи эфирных приставок упадут, потому что пользователи решат купить новый телевизор, чтобы не мучиться с барахлом за 990 рублей, будет принято решение о трансляции эфирных цифровых мультиплексов в новом стандарте вещания. И может быть даже не с кодеком HEVC, а каким-нибудь новым. Чтобы пришлось покупать новые приставки, которые точно также будут производить те же самые китайские производители.

Кому это выгодно? Понятно, что в первую очередь продавцам соответствующего оборудования и, частично, установщикам. Так что без продаж они не останутся. Но самый главный куш получат совсем другие.

Потому что капитализм на дворе. И мы сами его выбрали. Поэтому, наслаждайтесь и будьте готовы платить. Не хотите платить абонентскую плату и менять оборудование, будете покупать каждый год цифровые приставки сомнительного качества. Или вы хотите всё через интернет смотреть? И там будете платить. Но об этом — отдельный разговор.