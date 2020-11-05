Почему телевидение с глупыми передачами будет оплачиваться государством

Только ленивый не прошёлся по качеству передач, которые показываются в настоящее время по федеральным телеканалам «ТНТ», «Рен ТВ».

И это ещё вершина айсберга. Непонятно, что вообще в составе второго эфирного цифрового мультиплекса делает такой «полезный» для общества телеканал «Домашний»? А «ТВ-3»? Ведь они, по сути, являются кинобудками, заполняя эфир покупными передачами и фильмами. Не будем рассматривать другие каналы второй эфирной цифровой десятки российских телеканалов, потому что уже вышеупомянутых вещателей достаточно, чтобы подвергнуть сомнению желание правительства Российской Федерации, которое хочет выделить немалые денежные средства на финансовую помощь участникам второго мультиплекса. Но, если разобраться, оно это делает правильно. Для себя, естественно.

По информации РБК, господдержка телеканалов, входящих в состав второго мультиплекса, является приоритетом в рамках программы «Информационное общество», следует из опубликованных Минфином методических указаний по распределению базовых бюджетных ассигнований на плановый период 2020–2022 годов. У данных телеканалов, якобы, нет финансовых средств чтобы оплачивать вещание на всю Россию через цифровую сеть РТРС. В эпоху аналогового телевидения данные телеканалы работали в тесном сотрудничестве с региональными вещателями, которые за свой счёт ретранслировали их сигнал, беря взамен несколько часов эфирного времени. Но теперь региональщики оказались не нужны и они, усилиями господина Волина и Ко, успешно вымирают на телевизионной карте России. И внезапно оказалось, что финансов, чтобы полноценно оплачивать услуги РТРС у каналов второго эфирного эшелона попросту нет. И это при том, что рекламный рынок постепенно перетекает в сторону мировой сети и эфирные телеканалы теряют свою аудиторию.

Казалось бы, при чём здесь государство и почему оно должно оплачивать финансовые нужды вещателей, которые сами попросились во второй эфирный мультиплекс? А дело в том, что по статистике молодёжная аудитория больше смотрит каналы второго эфирного мультиплекса чем первого. Что и не удивительно — ведь именно во втором мультиплексе есть Прокопенко со своими рептилоидами, слепые гадалки на «ТВ-3», а главное — пошлость, возведённая в абсолют на телеканале «ТНТ». Можно, конечно вспомнить про некоторые качественные программы, которые можно увидеть на «Пятнице!» и ряде других телеканалов, но таковых явное меньшинство. Добавляем сюда практически премиальный кинопоказ на телеканале «СТС», музычку на «Муз ТВ» и становится понятным, почему молодая аудитория выбирает именно вторую десятку, а не первую.



Именно её и не хочет упустить российская нынешняя власть, чтобы сохранить на подрастающее поколение (назовём это так) своё влияние. Но почему оно должно помогать финансово вещателям, которые транслируют в эфире, с моральной точки зрения, довольно сомнительный материал? Почему в составе второго мультиплекса нет ни одного познавательного или, упаси Боже, образовательного телеканала? Ведь был же положительный опыт советского и раннего российского телевидения, когда в эфире существовали образовательные телеканалы…

На самом деле ларчик открывается просто. Если в составе второго мультиплекса будут транслироваться действительно полезные для общества телеканалы, а не «ТНТ» с «Рен ТВ», то молодёжная аудитория может окончательно уйти в интернет. А там рубильник, чтобы отсечь ненужный государству контент, включить невозможно. Или чревато. Поэтому любыми способами нужно удерживать молодую аудиторию у телеэкранов.

Теперь вы понимаете, почему никак не могут закрыть это бесконечное шоу под названием «Дом-2»? Можно сказать и в целом о качестве наполнения каналов второго мультиплекса, где соседствуют такие разные вещатели как «ТНТ» и «Спас», «Звезда» и «ТВ-3». Потому что ТАК НАДО. И государство уже озабочено тем, чтобы такой набор каналов и их наполнение сохранялось.

Поэтому «Дом-2» закончится очень нескоро. Скорее всего — вместе с эфирным линейным телевидением. И с этим ничего не поделаешь.