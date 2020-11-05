На Hot Bird появится канал про лошадей в HD

Всем телезрителям, которые любят смотреть лошадиные скачки, но не имеют возможности смотреть канал «Конный мир», будет предложена альтернатива.

Это будет телестанция, которая скоро должна начать вещание с популярной спутниковой группировки Hot Bird в позиции 13 градусов восточной долготы. Канал не планируется делать платным, поэтому он будет доступен для просмотра любому обладателю спутникового HD-ресивера. Именно HD, так как трансляции канала будут идти в стандарте высокой чёткости. Он будет называться HRN HD (Horse Racing Network).

Первоначально HRN TV тестировался в разрешении SD, а недавно канал был переведён в стандарт HD. На момент написания материала, сообщает сайт parabola.cz, транслировалась только инфокарта.

Новый HD-канал HRN может стать заменой итальянской телевизионной станции Class Horse TV, которая в марте перешла с SD на HD-вещание, а затем стала платной и теперь доступна исключительно для абонентов платного телевидения Sky Italia.

В дополнение к Hot Bird, телеканал HRN также будет транслироваться популярных орбитальных позиций в Северной Африке и на Ближнем Востоке — Nilesat / Eutelsat (7 гр.зап.долг.) и Arabsat/Badr (26 градусов восточной долготы). Но поклонникам «лошадиного» спорта оптимально будет принимать вещание с позиции 13 гр.вост.долг. (Hot Bird).

Параметры вещания: Eutelsat Hot Bird 13C (13 гр.в.д.), частота. 11,747 Ггц, пол. гориз, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, открыто.