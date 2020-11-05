На Hot Bird освободился ещё один транспондер

На спутнике Eutelsat Hot Bird 13C (13 градусов восточной долготы) транспондер, который использовался для трансляции каналов 4K/UHD внезапно был отключён.

В результате чего, ёмкость на частоте 11,219 ГГц (поляризация горизонтальная) в настоящее время не используется. Здесь транслировались программы Museum 4K i Rai 4K, которые были перенесены на другие мультиплексы. Возможно, что возникшая ситуация у оператора Eutelsat носит временный характер, но на популярной позиции сейчас не задействовано уже 5 транспондеров!

Телеканал Museum 4K теперь транслируется на 10,727 ГГц, поляризация горизонтальная, SR: 30000, FEC: 3/4; DVB-S2/8PSK) спутника Eutelsat Hot Bird 13B, в то время как Rai 4K вещает на транспондере на частоте 11,013 ГГц, пол. горизонтальная, SR: 29900, FEC: 3/4; DVB-S2/8PSK) спутника Eutelsat Hot Bird 13E.

Список свободных от вещания транспондеров:

тр. 117 (10,853 ГГц, pol. H)

тр. 129 (11,096 ГГц, pol. H)

тр. 1 (11,219 ГГц, пол. Ч)

тр. 87 (12 437 ГГц, pol. H)

тр. 92 (12,558 ГГц, пол. V)

Каждый из них может быть полностью сдан в аренду конкретному клиенту. Но есть ли спрос на данную ёмкость, учитывая то, что с данной точки она не самая дешёвая?