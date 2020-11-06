Обзор ТВ-приставки Movix Pro

Чтобы просмотр телевизора стал интереснее, а к его стандартным функциям добавился мощный видеоплеер и игровая консоль, потребуется лишь небольшая TV-приставка, соединенная с Интернетом. Как вариант, рассмотрим Movix Pro — один из самых мощных TV-Box в своем классе.

Даже если ваш телевизор относится к классу Smart TV, т.е. имеет собственную ОС и позволяет подключаться к Интернету для воспроизведения различного контента, это не означает, что он сможет обеспечить вас качественными фильмами и сериалами. Даже достаточно дорогие телевизоры порой не могут обойтись без внешних видеоплееров, т.к. имеют слабые встроенные видеопроцессоры, которые с трудом справляются с файлами в разрешении Full HD, не говоря уже о видео онлайн-трансляций в 4K. Решить проблему можно с помощью подключения отдельного плеера с мощным процессором и оптимизированной ОС под потоковое видео из Сети.

Внешний вид и оснащение

Наш тестируемый образец — ТВ-приставка Movix Pro оснащена одним из самых свежих видеопроцессоров Amlogic S905X, который позволяет приставке на аппаратном уровне без задержек воспроизводить видеоконтент в разрешении 4K. Кроме того, здесь установлено 2 Гб оперативной памяти, что дает возможность запускать различные игры из встроенного магазина приложений, и 8 Гб встроенной флеш-памяти, которые предназначены для установки приложений и, в частности, игр.

Устройство базируется на ОС Android 7.1 и под оболочкой Movix Pro, в частности, в настройках, виден интерфейс популярных андройд-приставок из Китая, ориентированных на подключение к ТВ.

Оснащение портами подключения у данной приставки стандартное: на левой грани производитель разместил два порта USB 2.0 со скоростями чтения до 480 Мб/с, и слот для карт памяти MicroSD. Последний дает возможность просматривать отснятые в отпуске фото или видео непосредственно через этот плеер, просто вставив в него флеш-карту.

Подключение к Интернет

Устройство предлагается пользователям в двух вариантах оснащения: с Wi-Fi модулем и без него — только портом Rj-45 с подключением к роутеру через кабель витая пара. Наш подопытный экземпляр был, увы, без Wi-Fi, что создавало серьезные неудобства при подключении приставки к телевизору, до которого кабель проложить затруднительно. Но зато скорость доступа в Интернет у такого устройства практически не «режется» шифрованием, что обеспечивает великолепное качество воспроизводимого контента вплоть до 4К.

Для тестов мы подключили ТВ-приставку к монитору, что, впрочем, делают многие пользователи, обеспечивая, таким образом, для себя отдельный кинотеатр.

Важный момент: само устройство и все сервисы могут работать только при подключении к Интернету, причем, не важно, от какого оператора, хотя покупку и настройку приставки потребуется выполнять только у компании «Дом.ru» (принадлежит АО «ЭР-Телеком Холдинг»).

Единовременная оплата за устройство с подключенными онлайн-сервисами составляет 3900 рублей, а в рассрочку оплата за ее использование равна 410 рублей в месяц (либо 250 рублей за 24 месяца).

Чем интересна приставка Movix Pro

Как мы отметили выше, при покупке устройства у оператора «Дом.ru», пользователю будут доступны каналы согласно его тарифному плану с определенной абонентской платой. Помимо этого, за дополнительную плату можно оформить подписки на онлайн-кинотеатры и тематические каналы, в том числе с фильмами в разрешении 4К и даже в категории «для взрослых». В среднем такая подписка стоит от 99 до 400 рублей. Но можно обойтись и без дополнительных трат, о чем расскажем чуть ниже.

Магазин приложений

Поначалу может сложиться впечатление, что устройство заточено только под просмотр видео с онлайн-кинотеатров, большая часть из которых — платная. Но это не так. Если промотаете меню приставки до самого конца вниз, то вы окажетесь в очень интересном разделе магазина приложений Aptoide TV. Магазин — это, конечно, звучит громко, но, на самом деле данный сервис является почти единственной альтернативой маркету Google Play для TV-Box, где последний отсутствует, и в нем практически все программы предлагаются бесплатно. Но и полная функциональность не всегда гарантируется.

Отсюда вы можете установить некоторые приложения, которые расширят функции ТВ-приставки. Во-первых, это видеоплееры (их здесь несколько), которые позволят воспроизводить видео с подключаемых к USB-портам внешних накопителей — флешек и HDD. Наиболее популярным является MX Player и VLC Media Player. Здесь же можно найти стриминговый медиасервер Plex, который позволяет подключаться к сетевым дискам и воспроизводить видео и фото с них, либо с ПК.

Отметим, что магазин Aptoide TV богат играми в различных жанрах, которые, впрочем, ориентированы на детей младшего возраста. Но, тем не менее, данная приставка автоматически становится и игровой. Мышку, игровой джойстик, наушники можно подключить по Bluetooth, что можно назвать весомым плюсом данного плеера, или использовать для этого USB-порт.

Качество воспроизведения

Плеер Movix Pro автоматически подстраивается под разрешение дисплея телевизора или монитора, к которому подключен через HDMI-порт и выбирает качество сетевого контента, в соответствии со скоростью Интернета. Если она высокая, то большинство фильмов и телепередач он отображает в высоком (HD) качестве. Это означает, что даже на 32 дюймовом телевизоре вы сможете рассмотреть шарфы и раскраску на болельщиках в футбольном матче.

Если вы захотите посмотреть скачанный из Сети фильм, либо записанный на флешку ролик с экшн-камеры, то вы сможете насладиться высокой четкостью кадров как в Full HD, так и 4К без каких-либо тормозов. Приложение проигрывателя MX Player само подстроит соотношение сторон кадра под экран и впишет в него картинку с правильной пропорцией, чего не скажешь о VLC Media Player, который растягивает лица в высоту. Единственное, при скачивании фильмов стоит учесть, что MX Player не поддерживает в MKV файлах аудио дорожки в AC3 формате. В остальном же плеер выдает плавную и четкую картинку практически на всех тестовых видеороликах, вплоть до 4К.

Преимущества

• Компактные размеры;

• Мощный видеопроцессор для кино и игр;

• Быстрое включение;

• Качественная картинка;

• Поддержка воспроизведения с USB-носителей;

• Наличие беспроводного Bluetooth-соединения;