Какой телевизор у вас дома? А какой у представителя какого-нибудь кабельного оператора? А какой телевизор у руководителей и менеджеров телеканалов, которые упорно продолжают трансляцию в эфире с соотношением сторон экрана 4:3?

Про то, какие телевизоры дома у представителей/руководителей спутниковых российских операторов я не спрашиваю. Потому что иногда это очень продвинутые по жизни люди и они не имеют дома телевизора вообще. Что не мешает им (как они считают) в основной работе. Но это уже тема отдельного разговора, а я предположу, что ответы на мои вопросы будут очевидными. Но почему некоторые вещатели продолжают транслировать контент в эфире, пользуюсь технологиями прошлого века?

Есть один забавный советский мультик по теме. Называется он «Так сойдёт!». Уже по названию может быть понятно о чём он. Но ради «закрепления материала» можно посмотреть его на перемотке:

А теперь я предлагаю вам поглядеть на скриншот вещания самого популярного в России детского телеканала:

Не будем обращать внимание, на неуклюжее выполнение абсурдного требования о возрастных метках на телеканалах. Речь о другом — идёт трансляция мультфильма, который изначально снят в стандарте 16:9, но в эфире телеканала показывается с большими искажениями, потому что на передающей стороне вконец запутались с форматом вещания. В результате мы видим сплющенную картинку, но с правильным расположением логотипов. Несколько месяцев назад канал «Мульт» и вовсе транслировался в эфир так, что исходный сигнал несколько раз был переформатирован с 4:3 на 16:9 и обратно, в результате чего весь видеоконтент показывался на телеканале в области центра экрана, а вокруг было тёмное поле.

И так выдают сигнал в эфир не только на «Мульте». До сих пор значительная часть телеканалов транслируется в эфире в технически устаревшем формате. Но, видимо, таких вещателей всё устраивает. А может быть и не устраивает. Проблему эту надо решать, но… Ведь проще отделаться отговоркой «И так сойдёт!». «Пипл» же «хавает». А раз так, то зачем напрягаться? Даже если у зрителей современные, а не транзисторные или ламповые телевизоры уже лет пять почти у всех.

Вот почему бы Роскомнадзору и прочим соответствующим органам не озаботиться этой проблемой? Но им некогда. У них работа кипит — ищут в эфире, в т.ч.и «сплющенных», телеканалов правильные возрастные метки. Это ведь важней чем сплющенная или растянутая картинка в эфире. Наверное.