Комнатная антенна BAS-5137: мост в цифровое телевидение

По федеральным российским телеканалам иногда приходится наблюдать рекламу «чудо-антенн», которую можно просто поставить около телевизора и тогда случится такое, что заставит владельцев повыкидывать спутниковые «тарелки» или отказаться от кабельного телевидения.

Спорт, мультики, познавательные программы — и всё бесплатно! Вот что ожидает потенциальных покупателей таких «чудо-антенн», которые продаются по цене около 2 тысяч рублей. Но мы-то знаем, что это является, мягко говоря, не совсем правдой. Поэтому в данном обзоре расскажем о вполне реальной антенне, предназначение которой — приём 20 бесплатных федеральных цифровых телеканалов при удалении от передатчика до 20 километров. И по цене, которая минимум в два раза дешевле, чем у «чудо-антенн», которые рекламируются по некоторым телеканалам федерального телевидения. Название у неё немного необычное — «МОСТ». Впрочем, а почему бы и нет? Мост в мир эфирного цифрового телевидения. Всё по честному. Давайте познакомимся с ней поближе и разберёмся насколько он прочный.

Поставляется антенна в прочной картонной упаковке с хорошей полиграфией. Она небольшого размера и покупатель может задаться вопросом: а как она там уместилась? На картинке, которая напечатана на упаковке, она выглядит довольно большой.

На самом деле всё очень просто. Антенна эта складывается и свободно умещается в таком виде в упаковочную коробку на картонном основании.



В конкретном случае мы рассматриваем вариант BAS-5137 DX. Этот вариант комплектуется блоком питания, который подключается к антенне для того чтобы усилить принимаемый сигнал.



На такой вариант антенны следует обратить внимание, если у потенциального пользователя современный телевизор со встроенным тюнером DVB-T2, а возможность подачи питания на антенну отсутствует. В этом случае и требуется вариант антенны с выносным блоком питания. Здесь есть небольшой нюанс. Если ближайшая розетка будет расположена от антенны сильно далеко, то придётся шнур БП увеличивать с помощью так называемых электрических переносок или сетевых фильтров. Это, пожалуй, единственное неудобство данной антенны. В том варианте когда пользователь собирается смотреть цифровое эфирное ТВ через приставку, то лучше приобрести антенну со встроенным 5-вольтовым усилителем, который активируется через меню ресивера.



Если домовладение или квартира находится неподалёку от передатчика, то можно просто поймать максимальный сигнал недалеко от телевизора и поставить антенну где-нибудь рядом. При расстоянии от 10 километров и дальше, она ставится на подоконник. Через меню телевизора или цифровой эфирной приставки выставляется наилучший уровень принимаемого сигнала.



Когда уровень сигнала слишком мощный, то его можно уменьшить при помощи специального регулятора, расположенного на корпусе BAS-5137. Напомним, что при мощном принимаемом сигнале тоже могут возникнуть помехи — картинка будет либо рассыпаться либо вовсе пропадать и показывать вместо телеканала чёрный экран. В этом случае регулятор и может пригодиться.

Антенна BAS-5137 в ходе тестов справилась с приёмом двух цифровых мультиплексов на удалении от передатчика (в прямой видимости) на 10 километров с хорошим запасом по уровню сигнала. Можно предположить, что если домовладение расположено на втором этаже и выше, то будет возможен приём сигнала и на расстояние большего чем заявленные на упаковочной коробке 20 километров от передатчика. Но это только в случае непосредственной прямой видимости на передатчик. Но такой вариант надо рассматривать только в том случае, если нет возможности установки наружной антенны.

Ещё один немаловажный нюанс. Антенна имеет специальный малошумящий усилитель со встроенным фильтром для предотвращения помех от базовых станций сотовой связи,

В заключение о стоимости антенны. В среднем это значение составляет в районе 1000 рублей. Встречаются продавцы, предлагающие данную антенну по цене в районе 800-850 рублей. Как видите, это гораздо дешевле той стоимости, что можно увидеть в рекламе о «чудо-антеннах». К тому же, если пользователь, заказывая антенну по рекламе на самом деле покупает «кота в мешке», то качество работы «МОСТА» нами проверено лично. Всё работает.