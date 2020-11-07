Как делаются пленочные эфирные телеантенны

Как изготавливаются гибкие ультратонкие, или — как их еще называют, пленочные антенны для эфирного телеприема.

В России такие антенны, среди других видов антенн, изготавливает саратовский завод РЭМО. Ультратонкие пленочные антенны производства РЭМО – это антенны марок BAS-5324, BAS-5322 Стрекоза и BAS-5122 ASTRA.

OBOB.TV опубликовали некоторое время назад обзор с тестами (смотрите по ссылке) по ультратонким пленочночным рэмовским антеннам, и получили довольно большое количество откликов, в которых некоторые наши читатели назвали такие антенны антеннами из будущего.

Действительно, всё еще непривычно, когда вместо довольно громоздкой конструкции телевизионная антенна выглядит как прозрачный листок, приклеенный к стеклу. В упомянутом обзоре мы подробно рассказали, в том числе приведя видео, о том, как выглядят и работают гибкие ультратонкие антенны производства РЭМО, но о том, как их изготавливают, видео у нас ещё не было. И вот теперь у нас появилась возможность показать и процесс производства гибких ультратонких пленочных рэмовских антенн.

Отметим, что пленку для гибких, ультратонких антенн заводу РЭМО поставляет московская торговая компания Изолит Трейд, представители которой и сняли на заводе РЭМО предлагаемое ниже видео.