Как подключить цифровое, кабельное или спутниковое ТВ

В сфере кабельного ТВ правит капитал, а поэтому путь развития и вариант реализации цифры зависит от взгляда на проблему руководства каждой отдельной компании.

Типичный путь — запуск вещания в формате DVB-C (версия стандарта DVB для кабельных сетей, отличающаяся меньшей степенью сжатия и меньшей помехозащищенностью по сравнению с «эфирным» стандартом, что вполне допустимо в кабеле).

Стандарт подразумевает использование системы кодирования для каналов, что дает возможность строить разные услуги: выделять пакеты каналов, открывать и закрывать их для пользователей, не выходя из офиса. Для расшифровки кодированных каналов со стороны абонента используются так называемые карты доступа.

Для приема кабельного ТВ понадобится декодер, поддерживающий стандарт DVB-C

У каждой системы кодирования они свои, но стандартом предусмотрен универсальный разъем для подключения к телевизору или приставке CAM-модуля для определенной кодировки, в который уже устанавливается карта доступа.

Как и DVB-T2, «кабельный» вариант стандарта поддерживает контент высокой четкости (HD). Но включать или нет HD-каналы в своей сети, каждый оператор решает самостоятельно. Надо отметить, что почти все кабельные сети в России, где запущено цифровое телевидение, предлагают HD-каналы. Некоторые даже ставили эксперименты с 3D-каналами.

Оборудование для приема DVB-T2 и DVB-C

Очевидно, что для просмотра цифрового сигнала необходимо оборудование, поддерживающее соответствующий стандарт.

Телевизоры и приставки с поддержкой DVB-C появились в продаже еще в 2007 году, так что если вы в последние несколько лет меняли телевизор, поддержка «кабельной» версии стандарта у вас, скорее всего, есть (в этом случае там найдется и слот для подключения CAM-модуля, если таковой предоставляется оператором).

Многие операторы сотовых сетей предлагают и кабельное вещание цифровых телевизионных каналов через CAM-модуль

В идеале для подключения к кабельному цифровому телевидению владельцу такого ТВ достаточно приобрести у оператора CAM-модуль и установить туда карту доступа. Но, поскольку каждый оператор сам определяет политику работы услуги, CAM-модули порой не предлагаются, и тогда абонентам необходимо приобретать устройство-посредник — приставку с поддержкой системы условного доступа (СУД), используемой оператором.

Чаще всего такие устройства «заточены» только под одну СУД, а значит, в другой сети его можно будет использовать, только если там по случайному стечению обстоятельств окажется та же СУД.

Хотя в нашей стране вещание цифровых каналов пока ведется в стандартном разрешении, некоторые производители предлагают медиаприставки, позволяющие воспроизводить Full HD — видео-контент

Если кабельный оператор предлагает HD-каналы (Full HD — разрешение картинки 1920*1080), то для их просмотра оборудование (телевизор, если используется Cam-модуль, или телевизор + приставка) также должно поддерживать Full HD. В общем случае поддержка DVB-C (DVB-T/T2) совершенно не означает поддержку Full HD (как для телевизоров, так и для приставок). Аналогичная ситуация — с 3D-каналами.

Тот факт, что телевизор поддерживает «кабельную» версию стандарта, к сожалению, не означает, что он декодирует и «эфирный» вариант цифры (тот, что используется в России). Поставки оборудования с поддержкой DVB-T2 в нашу страну начались лишь в 2012 году. Так что можно с уверенностью сказать, если ваш телевизор был куплен ранее, эфирный стандарт он не «поймет». Приставки для кабельных сетей также редко поддерживают DVB-T2.

Если ваше оборудование не позволяет «по умолчанию» принимать эфирную цифру, не обязательно его менять. Можно ограничиться покупкой приставки для DVB-T2, стоимость которой начинается от тысячи рублей. К слову, поддержка Full HD в DVB-T2 приставке пока не востребована (поскольку, как было отмечено выше, в ближайшее время в эфире не появится HD-каналов).

Цифра со спутника

Еще одним «источником» цифрового телевидения можно назвать спутник. Спутниковые платформы, официально работающие в России, используют стандарты DVB-S и DVB-S2 (как и с эфирными стандартами DVB-T и DVB-T2, DVB-S2 — это следующее, более совершенное поколение DVB-S).

Для приема спутникового цифрового телевидения необходима правильно установленная антенна (диаметр которой зависит от географического положения абонента и выбранного спутника), ресивер с действительной картой доступа и телевизор.

Спутниковый набор «тарелка + декодер» позволят обеспечить квартиру или дачу цифровым ТВ в HD-качестве

Поддержка стандарта DVB-S / S2 может быть интегрирована в телевизор, тогда у оператора приобретается не ресивер, а CAM-модуль (и, естественно, карта доступа для модуля). Правда, не все действующие на российском рынке платформы предлагают CAM-модули, а присутствующие на рынке модули также не всегда корректно работают в телевизорах — так что перед подключением спутникового телевидения лучше проконсультироваться у специалистов.

Отметим, что для просмотра Full HD каналов со спутника необходим телевизор и ресивер с поддержкой HD (аналогичная ситуация — с 3D каналами).