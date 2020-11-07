Как работает кабельное телевидение

Несмотря на то, что цифровое телевидение сейчас популярней кабельного, эта технология не забыта и используется на многих устройствах.

Многие люди используют кабельное телевидение, но понятия не имеют, как оно работает. Мы решили исправить ситуацию и рассказать про эту замечательную технологию.

• Телевизионные программы идут через так называемый коаксиальный кабель. Этот кабель подключает телевизор к головной станции сетевого оператора.

• Как правило, оператор кабельной сети предлагает дополнительные услуги — таким образом коаксиальную сеть можно использовать для интернета или телефонии.

• Через кабель передаются частоты от 80 до 1000 Мгц. Эти частоты делятся на так называемые каналы шириной 8 МГц.

• Сетевой оператор решает, что делать с каждым каналом. Их можно использоваться как для доступа в интернет, так и для телевизионных программ. Очень важно, чтобы максимальная пропускная способность канала не превышала 54 Мбит/с — это правило применяется как для интернет-доступа, так и для программ цифрового телевидения.

• На одном канале можно разместить либо один аналоговый, либо несколько цифровых программ. Тогда эти телевизионные каналы транслируются в цифровом виде.

• Оператор кабельной сети получает телевизионные программы через спутник, а затем отправляет их через свою коаксиальную сеть. При сканировании телевизор проверяет все частоты и сохраняет каналы, чтобы «запомнить», на каких частотах вещают телевизионные станции.