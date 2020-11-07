В США начал работу необычный сервис по просмотру спутникового ТВ

Тем, кто собрался «хоронить» спутниковое телевидение наверняка будет интересно узнать о начале работы нового спутниковго оператора непосредственного телевещания (DTH), который будет работать по необычной схеме.

Его абоненты будут платить только за то, что планируют посмотреть. Называется сервис Orby TV, он располагается в США и предназначен для тех абонентов, которые не хотят подключать дорогие платные пакеты каналов, чтобы получить доступ к премиальному контенту.

Orby TV предлагает пользователям бесплатный просмотр местных телеканалов, а базовый пакет оператора стоит 40 долларов в месяц. В него входят, в том числе такие каналы как Nickelodeon, CNN, History, Food Network, TLC, HGTV, Lifetime, AMC и другие. Среди вещателей, доступных через Orby TV: каналы от компаний Viacom, Discovery и AMC Networks. Напротив, телестанции от Walt Disney, Fox и NBCUniversal в пакете отсутствуют.

Orby TV — это стартап из Лос-Анджелеса, возглавляемый бывшим исполнительным директором компании Starz Майклом Торнтоном в качестве генерального директора, который пытается вести бизнес в сегменте платного телевидения, на который отраслевые гиганты обычно не ориентируются.

Теперь о предоплате. Действительно, крупные операторы платного телевидения, как правило, ориентируются на услуги широкополосного доступа в интернет и на клиентах, которые пользуются многими услугами, поскольку они обеспечивают более высокий средний доход на одного абонента (ARPU) и более низкие показатели оттока абонентов. Из-за этого они забывают о предоплате, полностью исключая ее, как что-то ненужное, иногда даже плохое! Абонентская плата за расширенный пакет Orby TV составляет 50 долларов. месяц. Пользователи Orby TV могут отдельно подключать каналы категории «премиум» за дополнительную плату: HBO (18 долларов в месяц), Cinemax (12 долларов в месяц), Starz (9 долларов) и Epix (6 долларов).

Ещё один интересный момент. Компания устанавливает конечному абоненту спутниковую антенну и антенну для приема цифрового эфирного сигнала. Стоимость стандартного ресивера составляет 100 долларов, с функцией записи телепрограммы — 200 долларов.

Глава Orby TV Майкл Торнтон заявил, что новый сервис ориентирован на людей, которые устали оплачивать премиальный контент вместе с базовым пакетом. По его словам, новая услуга ориентирована на 30 миллионов американских семей, которые не имеют или не хотят подключаться к широкополосному доступу, — пишет издание The Hollywood Reporter. Торнтон отмечает, что абоненту Orby TV не нужно заключать соглашение с компанией. Услуга, как правило, предоплачена. Она аналогична пользованию мобильным телефоном с предоплатой, когда клиент готовит деньги для своего счета, назначенного его номеру телефона, и получает соответствующее количество услуг на данную сумму.

Orby TV использует только два транспондера спутника Eutelsat 117 West A в позиции 116,8 градусов западной долготы. Интересно, что все каналы из предложения Orby TV транслируются в кодеке сжатия HEVC (H.265) и кодируются в системе условного доступа Nagra MA.