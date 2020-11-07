В США предсказали сроки, когда традиционное телевидение проиграет интернету

Вряд ли кто-нибудь сомневается, что линейное телевидение скоро уступит лидерство потреблению видеоконтена через интернет.

Сервис потокового телевидения Roku Inc. провёл исследования, целью которых было узнать когда это событие состоится и что из этого следует. Предлагаем к прочтению выдержки из него. Прочтите и сверьте с ситуацией на российском рынке, где уже в следующем году ряд экспертов предсказывают сокращение абоненткой базы спутникового платного телевидения.



Итак, согласно исследованию, проведенному компанией Roku, около 60 миллионов домохозяйств США должны будут смотреть видео на своем телевизоре исключительно посредством потоковых интернет-сервисов в течение следующих пяти лет.

Если это произойдет, то впервые пользователи интернет-видео превзойдут по численности традиционных зрителей платного телевидения.

В целом, данные рынка США показывают, что два миллиона американцев «перерезали шнур» в 2019 году, отказавшись от традиционного платного ТВ (имеется в виду кабельное или спутниковое телевидение). Это случилось после того, как 3,5 миллиона человек отказались от традиционной подписки на платное телевидение в 2018 году.

Новые результаты исследования Roku и анализа поведенческого использования на платформе Roku показывают, что появилось целое новое поколение зрителей, которые ранее пользовались услугами платного ТВ и перешли на потоковые интернет-сервисы. Поведение при просмотре таких пользователей (им было дано название Cord Cutters) наиболее близко отражает привычки обычных телезрителей, но они решили сделать выбор в сторону ещё лучшего потребления контента на своём телевизоре.

Исследование Roku зрителей Cord Cutting указывает на пять факторов, влияющих на ускорение «резки шнура», в том числе:

— Виртуальные дистрибьюторы многоканальных видеопрограмм (vMVPD) предлагают для потребителей, которые хотят отказаться от традиционного телевидения, но при этом не хотят пропустить сетевые и прямые телевизионные программы, сервисы, которые аналогичны традиционным услугам платного ТВ. Когда потребители осознают, что могут смотреть те же каналы в прямом эфире, включая спортивные, новостные, реалити-шоу и каналы ведущих сетей, с электронным телегидом (EPG) и видео по запросу (VOD) по сниженной цене, некоторые из их барьеров, что поведчески блокируют отказ от «обрезки шнура», снимаются.

— Изобилие высококачественного контента доступно через потоковые сервисы. Компании, которые предлагают подписку на видео по запросу (SVOD), тратят миллиарды на создание и продвижение удостоенного различных наград качественного оригинального контента.

— Многие Cord Cutters не возражают против просмотра рекламы в обмен на просмотр бесплатных видеоразвлечений. Напротив, многие традиционные зрители линейного телевидения сообщили в исследовании, что в контенте, который они смотрят, слишком много рекламы.

— Из опрошенных для исследования Roku, 74 процента пользователей говорят, что потоковая передача более удобна, чем услуги платного телевидения, а 89 процентов сообщают, что использовать приставку для просмотра/использования потоковых видеосервисов очень просто.

— Все чаще кабельные и спутниковые компании прилагают меньше усилий, чтобы попытаться удержать своих низкорентабельных подписчиков.

Анализ исследования Roku показывает, что 82 процента всех Cord Cutters, которые участвовали в опросе, чрезвычайно довольны своим решением «обрезать шнур», в то время как 92 процента непосредственно клиентов Roku разделяли такое же мнение.

«Этот отчет показывает, что существует новое огромное поколение зрителей, которые наслаждаются живым и бесплатным телевидением и чрезвычайно довольны своим решением смотреть телевизор без кабеля или спутника», — сказал Мэтью Андерсон, директор по маркетингу Roku.

От отметил: «Половина клиентов Roku в США не имеют традиционных подписок на кабельное и спутниковое телевидение, и им нравится простота и то разнообразие контента, которое мы им предлагаем. Исследование Roku показывает, что переход к потоковой передаче видео всё более популярен и растет быстрее, чем когда-либо прежде».