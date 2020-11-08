В Турции начал вещание армянский телеканал

Если быть точнее, то его следует обозначить как турецко-армянский телеканал «Luys TV» и своё вещание он начал ещё 6 января текущего года с показа Божественной литургии. Что показывается в эфире данного канала и на каком спутнике его можно смотреть?

Руководитель телеканала «Luys TV» Арам Куран сообщил изданию arcakh24.info, что подготовка к началу вещания заняла у него два года и за этот период было преодолено множество трудностей.

Но в настоящее время канал уже в эфире и по пятницам транслирует еженедельную сводку главных новостей недели. Планируется, что в дальнейшем новостной эфир перейдёт на ежедневный режим, а чуть позже в эфире «Luys TV» появятся культурные, музыкальные, детские программы, фильмы и мультфильмы.

Общественное телевидение Турции TRT предоставило каналу программы о нац.меньшинствах, проживающих в стране, а новостная сводка берётся у местного агентства “Anadolu” и переводятся на западно-армянский язык.

«Когда мы начали вещание, отзывы зрителей показали, что их у нас невероятное количество. Особенно тех, кто смотрят наше телевидение из-за рубежа, и мы очень воодушевлены этим», – сообщил основатель “Luys TV” Арам Куран, добавив, что около 70 процентов эфира канала идут на армянском языке, а 30 процентов – на турецком.

Увы, но в настоящий момент просмотр канала со спутника невозможен. Но трансляция доступна через официальный сайт и IPTV. Под логотипом телеканала сообщается, что вещание тестовое.