Впервые в истории началось вещание 8К-телевидения

Картинку разрешением 7680 x 4320 пикселей отныне передает японский телеканал NHK. Изображение сопровождает ещё и 24-канальный звук формата 22:2.

Первым фильмом, показанным по ТВ в новом формате, стал легендарный «Космическая одиссея 2001 года» Стенли Кубрика.

Япония стала первой в мире страной с телевидением, работающим в формате 8К. Картинку разрешением 7680 x 4320 пикселей отныне передает местный телеканал NHK. Изображение сопровождает ещё и 24-канальный звук формата 22:2. Первым фильмом, показанным по ТВ в новом формате, стал легендарный «Космическая одиссея 2001 года» Стенли Кубрика.

Ленту для этого пришлось заново оцифровывать с пленочного оригинала. 8К-телеканал — это, конечно, здорово, но вот только смотреть его смогут единицы. Даже в развитой и богатой Японии 8К-телевизор, снабженный соответствующим приемником, стоит весьма недешево. Например, новая модель такого рода от Sharp оценивается в $6600.