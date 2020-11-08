Для чего нужен сетевой коммутатор

Несмотря на многочисленные инновации в области беспроводного подключения к Интернету, кабельное LAN-соединение по-прежнему живо. CHIP расскажет, в чем их преимущество перед роутерами и даст рекомендации по выбору модели.

Не смотря на «немобильность» коммутатора, многие пользователи предпочитают именно кабельное подключение к локальной сети для игр, просмотра высококачественного потокового видео и максимально быстрой загрузки из Интернета. Сетевые свитчи существенно облегчают задачу подсоединения к Интернету множества разнообразных устройств, ведь с помощью свитча вы сможете подключить их всех к одному роутеру. Правда, для этого потребуется прокладка к каждому LAN-кабеля, т.н. «витая пара».

Сетевой коммутатор (свич): для чего он нужен?

Большинство современных DSL-роутеров имеют 3-4 так называемых LAN-порта. Эти порты передают данные сети со скоростью до 1000 Мбит в секунду на подключенные устройства, и принимают данные теоретически с той же скоростью. Для этого требуется только LAN-кабель. Например, если у вас дома есть настольный компьютер, ноутбук, смартфон и планшет, вы можете легко подключить их непосредственно к маршрутизатору (или сделать это через Powerline-модуль). Смартфоны и планшеты, как правило, не имеют встроенного LAN-порта и данные передаются по Wi-Fi.

Тем не менее, тем, у кого дома есть игровые консоли, Smart TV, медиа-ресивер или диски для NAS, может оказаться недостаточно LAN-портов своего маршрутизатора. Теоретически, вы можете, конечно, все предназначенные для этого устройства подключать через Wi-Fi, но кабель гарантирует более надежное соединение и более высокую скорость. Поэтому, особенно для игровых консолей стоит использовать сетевой коммутатор.

Если объяснять в двух словах, коммутатор принимает сигнал (например, сетевые пакеты) от маршрутизатора, который устанавливает подключение к Интернету и отправляет сигнал (например, на телевизор, медиа-ресивер, PlayStation 4 и Xbox One) и наоборот. Сетевой коммутатор распределяет подключение к Интернету на все устройства, для которых у него хватило портов.

Наша рекомендация: Netgear GS108E-300PES

Примерно за 6 000 рублей вы можете приобрести самую последнюю версию отличного коммутатора Netgear. Гигабитный коммутатор работает с потоками данных до 2000 Мбит в секунду — этого вам полностью хватит для среднестатистического домашнего использования.

У него в общей сложности восемь портов Gigabit, что означает, что вы сможете с помощью LAN-кабеля подключить к Интернету до семи устройств. Для настройки вам ничего делать не нужно: свитч должен работать по принципу «out-of-the-box», он способен автоматически адаптироваться к любой конфигурации в домашней сети.

Однако специалисты смогут получить доступ к различным настройкам, которые можно менять с помощью меню специальной утилиты настройки коммутатора. Дополнительные функции, такие как QoS (Quality of Service) для предоставления приоритета отдельным сетевым потокам и поддержка VLAN, также доступны в случае необходимости. Металлический корпус сработан очень надежно, он позволяет хорошо отводить тепло от чипов, благодаря чему GS108E не нуждается в вентиляторе и работает бесшумно.

В нашем тестировании GS108E работал с тремя игровыми консолями, самой актуальной моделью медиа-ресивера, SmartTV и жестким диском для NAS. Все функционировало без каких-либо сбоев. Мы рекомендуем эту модель на сто процентов.

Netgear GS108E-300PES: Надежно сработанный и простой в эксплуатации, легко адаптируется к конфигурации вашей сети (Изображение: Netgear)

Качественный и недорогой: 5-портовый коммутатор TP-Link TL-SF1005D

Есть на рынке и абсолютно недорогие сетевые коммутаторы. Примерно за 650 рублей TP-Link предлагает модель TL-SF1005D с пятью LAN-портами. Хотя они м предназначены только для скорости до 100 Мбит в секунду, этого должно хватить для домашнего использования.

Для видео-стриминга в формате Full HD через Netflix или Amazon Prime обычно требуется от 6 до 8 Мбит/с. Даже с UHD-стримингом (около 25 Мбит/с) коммутатор отлично справляется. То же самое относится к IPTV или сетевому трафику с жесткого диска NAS. Если не всем устройствам приходится постоянно передавать и принимать большой объем данных, то они будут хорошо работать и с такой полосой пропускания.

TP-Link TL-SF1005D: Оснащен маргинально, но выполняет свою работу. Изображение: TP-Link

Помимо функции «Plug-and-Play Switch» эта недорогая модель вряд ли предложит вам что-то интересное. Пластиковый корпус выглядит не особо презентабельно, но с ним вполне можно смириться, учитывая тот факт, что цена устройства ниже 700 рублей.